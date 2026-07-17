होटल का कमरा चमक रहा हो... फिर भी इन 5 चीजों को छूने से बचें

होटल के कमरे में साफ चादरें, अच्छी खुशबू और चमकती हुई चीजें देखकर लगता है कि सब कुछ पूरी तरह साफ है। लेकिन ट्रैवल एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हर मेहमान बार-बार छूता है और वे हर बार अच्छी तरह साफ नहीं हो पातीं। इसलिए कमरे में पहुंचते ही थोड़ी सावधानी बरतना आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में।
होटल के कमरे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में टीवी और एसी का रिमोट शामिल है। इन्हें हर मेहमान बार-बार छूता है, इसलिए इन पर कीटाणु मौजूद हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इस्तेमाल करने से पहले इन्हें साफ कपड़े या वाइप से पोंछ लें। इसके बाद हाथ भी अच्छी तरह साफ करें।
दरवाजे का हैंडल और लाइट का स्विच ऐसी चीजें हैं जिन्हें लगभग हर व्यक्ति सबसे पहले छूता है। इन्हें दिनभर कई लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन पर भी कीटाणु हो सकते हैं। कमरे में पहुंचते ही इन्हें हल्के कीटाणुनाशक वाइप से साफ करना एक अच्छी आदत हो सकती है।
कई होटल कमरों में चाय या कॉफी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केतली और कॉफी मेकर देते हैं। हालांकि इन्हें साफ किया जाता है, लेकिन हर बार अच्छी तरह बैक्टीरिया फ्री हो, यह जरूरी नहीं। इस्तेमाल करने से पहले इन्हें गर्म पानी से एक बार धो लेना या खाली पानी उबाल लेना बेहतर है।
बिस्तर की चादर और तकिए के कवर आमतौर पर बदले जाते हैं, लेकिन सजावटी कुशन और बेड रनर हर बार नहीं धोए जाते। कई बार पिछले मेहमान इन्हें फर्श पर भी रख देते हैं। इसलिए कमरे में पहुंचने के बाद इन्हें बिस्तर से हटाकर एक तरफ रख देना बेहतर हो सकता है।
बाथरूम की सफाई रोज होती है, लेकिन नल, फ्लश बटन और वॉशबेसिन जैसी जगहों को हर व्यक्ति बार-बार छूता है। इसलिए इनका इस्तेमाल करने के बाद हमेशा साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं। यह छोटी-सी आदत इंफेक्शन का खतरा कम करने में मदद कर सकती है।
अगर आप अक्सर यात्रा करते हैं, तो अपने बैग में कीटाणुनाशक वाइप, हैंड सैनिटाइजर और अपनी निजी इस्तेमाल की चीजें जरूर रखें। कमरे में पहुंचते ही ज्यादा छुई जाने वाली जगहों को साफ कर लें। खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद हाथ जरूर धोएं।
होटल में ठहरते समय घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सतर्कता जरूर रखें। कुछ मिनट निकालकर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों को साफ कर लें और हाथों की सफाई का ध्यान रखें। ये आसान आदतें आपकी यात्रा को ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और चिंता मुक्त बना सकती हैं।