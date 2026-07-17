होटल का कमरा चमक रहा हो... फिर भी इन 5 चीजों को छूने से बचें

होटल का कमरा साफ दिखे, फिर भी रहें सतर्क

होटल के कमरे में साफ चादरें, अच्छी खुशबू और चमकती हुई चीजें देखकर लगता है कि सब कुछ पूरी तरह साफ है। लेकिन ट्रैवल एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हर मेहमान बार-बार छूता है और वे हर बार अच्छी तरह साफ नहीं हो पातीं। इसलिए कमरे में पहुंचते ही थोड़ी सावधानी बरतना आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में।