50 की उम्र से हर सुबह करने चाहिए ये 5 काम, अच्छी सेहत के लिए माता-पिता को बताएं

सुबह उठते ही पिएं एक ग्लास गर्म पानी

ये एक बहुत सिंपल आदत है, जिसे पेरेंट्स स्किप करते हैं। दरअसल रात में 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद हल्का डिहाईड्रेटेड हो सकता है। जिसकी वजह से सुबह के समय थकान, सिरदर्द हो सकता है। गुनगुना गर्म पानी आपके पाचन को किकस्टार्ट करने में मदद कर सकता है और पेट को खाना खाने के लिए तैयार करता है।