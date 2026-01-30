लहंगे में बेली फैट छिपाने के लिए अपनाएं 5 स्मार्ट फैशन हैक्स, बिना डाइट मिलेंगे ‘परफेक्ट कर्व्स’

लहंगे में परफेक्ट स्लिम दिखना सिर्फ अच्छी फिटिंग का खेल नहीं, बल्कि सही स्टाइलिंग की भी अनोखी कला है। लहंगे में ग्रेसफुल दिखना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन पेट की हल्की सी चर्बी कभी-कभी आपके कॉन्फिडेंस को कम करके लुक को बिगाड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि सही ड्रेपिंग और स्टाइलिंग ट्रिक्स से आप इस परेशानी को बहुत आसानी से मैनेज कर सकती हैं। यकीन मानिए, सही ड्रेपिंग और स्मार्ट फैशन ट्रिक्स से आप न केवल अपनी पेट की चर्बी को खूबसूरत तरीके से छिपा सकती हैं, बल्कि भीड़ में सबसे ग्रेसफुल भी दिख सकती हैं।
लहंगे के नीचे हाई-वेस्ट टमी टकर पहनें। यह पेट के हिस्से को टाइट रखता है और आपके लुक को एक स्मूद फिनिश देता है। अगर आपका लहंगा बहुत भारी नहीं है, तो घेरदार पेटीकोट की जगह शेपवियर पेटीकोट पहनें, यह कमर के पास से बॉडी को शेप देता है।
लहंगे को बिल्कुल कमर की हड्डियों पर बांधने की जगह, नाभि के थोड़ा ऊपर (कमर के सबसे पतले हिस्से पर) बांधें। इससे पेट का निचला हिस्सा लहंगे के अंदर छिप जाता है।
डार्क शेड्स आउटफिट्स बेली फैट को स्मार्टली छिपाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। डीप बैरी, ब्लैक, रॉयल ब्लू, डार्क वाइन और डीप पर्पल जैसे डार्क शेड्स आपको स्लिमिंग इफेक्ट देते हैं।
मलमल या सिल्क के बजाय जॉर्जेट, शिफॉन या क्रेप जैसे फैब्रिक चुनें। ये शरीर से चिपकते नहीं हैं और बॉडी को फ्लो देते हैं। लहंगे पर अगर लंबी कलियां या वर्टिकल कढ़ाई है, तो आप स्लिम लगेंगी। बड़े पैच वर्क या हॉरिजॉन्टल लाइन्स से बचें।
ऐसे लहंगे चुनें जिनका 'बेल्ट' चौड़ा हो। पतली डोरी के बजाय चौड़ी बेल्ट पेट को बेहतर सपोर्ट देती है। इसके अलावा अगर आप पेट बिल्कुल नहीं दिखाना चाहतीं, तो पेपलम स्टाइल ब्लाउज या लंबी कुर्ती स्टाइल ब्लाउज पहनें। यह आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। ब्लाउज न तो ज्यादा टाइट हो और न ही बहुत ढीला। बहुत टाइट ब्लाउज पीठ और बगल के पास के फैट को ज्यादा उभार देता है।
दुपट्टे को कंधे से सामने की ओर सीधा गिराएं। यह पेट के आधे हिस्से को कवर कर लेता है और आपको लंबा दिखाता है। दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करें और दूसरे सिरे को तिरछा ले जाकर कमर पर बांधें। यह एक 'इल्यूजन' क्रिएट करता है जिससे कमर पतली लगती है।