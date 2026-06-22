शादी से पहले हर लड़की को सीख लेने चाहिए ये 5 जरूरी काम, जिंदगीभर ससुराल में रहेंगी खुश

1- पैसों का सही मैनजमेंट

अगर आप शादी से पहले नौकरी कर रही हैं, तो जाहिर है कि शादी के बाद भी नौकरी करती रहेंगी। शादी से पहले हम अपने हिसाब से पैसों का खर्च करते हैं- कभी कम, कभी ज्यादा। बैचलर होने पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन शादी के बाद पैसों का सही हिसाब-किताब रखना काफी जरूरी हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पति को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए भी बचत करना जरूरी है। मुश्किल समय में यही बचाए हुए पैसे काम आ सकते हैं। शादी के बाद पति हर महीने कुछ पैसे दे सकता है, लेकिन अपनी कमाई को अलग से मैनेज करना और उसमें से बचत करना भी जरूरी है। जितना खर्च हो, उतना निकालें और बाकी रकम किसी अलग अकाउंट में जमा करें या किसी निवेश योजना में लगाएं।