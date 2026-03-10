हर लड़के को सीखनी चाहिए ये 5 अच्छी आदतें, तभी बनता है सच्चा जेंटलमैन

जेंटलमैन बनना सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से नहीं होता। यह अच्छे व्यवहार, सम्मान और समझ से जुड़ा होता है। छोटी-छोटी आदतें जैसे किसी का अभिवादन करना, ध्यान से सुनना और दूसरों का सम्मान करना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं। अगर लड़कों को बचपन से ही ये मैनर्स सिखाए जाएं तो वे बड़े होकर जिम्मेदार और सम्मानित इंसान बनते हैं। एटीकेट कोच मणिक कौर के अनुसार, ये 5 आदतें बेहद अहम हैं।
एक जेंटलमैन जब किसी से मिलता है तो सम्मान दिखाने के लिए खड़े होकर अभिवादन करता है। यह एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आदत है। इससे सामने वाले व्यक्ति को सम्मान और महत्व महसूस होता है। चाहे कोई मेहमान घर आए या कोई बड़ा व्यक्ति कमरे में आए, खड़े होकर नमस्ते या अभिवादन करना अच्छे संस्कारों की पहचान है।
एक जेंटलमैन हमेशा महिलाओं और बड़ों का सम्मान करता है। अगर किसी जगह से बाहर निकलना हो या दरवाजे से गुजरना हो, तो वह पहले महिलाओं और बुजुर्गों को जाने देता है। यह आदत दिखाती है कि वह दूसरों के बारे में सोचता है और उनके आराम का ध्यान रखता है। ऐसी छोटी-छोटी बातें ही अच्छे व्यवहार को दर्शाती हैं।
किसी के लिए दरवाजा खोलना सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक अच्छी आदत है। यह दिखाता है कि व्यक्ति दूसरों के प्रति सजग और विनम्र है। जब कोई जेंटलमैन किसी को आते हुए देखता है तो वह दरवाजा पकड़कर उन्हें पहले जाने देता है। इससे सामने वाले को सम्मान और अपनापन महसूस होता है।
एक अच्छे जेंटलमैन की पहचान यह भी है कि वह दूसरों की बात ध्यान से सुनता है। वह किसी की बात बीच में नहीं काटता और अपनी बात कहने की जल्दी नहीं करता। पहले वह समझने की कोशिश करता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। यह आदत बेहतर बातचीत और अच्छे रिश्तों के लिए बहुत जरूरी होती है।
जेंटलमैन बनने का मतलब है मुश्किल समय में भी शांत रहना। जब कोई व्यक्ति गुस्से या तनाव में भी संयम बनाए रखता है, तो उसका व्यक्तित्व और मजबूत दिखाई देता है। हर स्थिति में जोर से प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर सोच-समझकर जवाब देना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छे व्यवहार के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं, लेकिन सच यह है कि छोटी आदतें ही किसी के व्यक्तित्व को बनाती हैं। सम्मान, धैर्य और विनम्रता जैसी बातें धीरे-धीरे व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। यही आदतें एक लड़के को जिम्मेदार और समझदार इंसान बनाती हैं।
अगर बच्चों को बचपन से ही अच्छे मैनर्स सिखाए जाएं तो वे बड़े होकर बेहतर इंसान बनते हैं। माता-पिता और शिक्षक इन आदतों को सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम्मान देना, धैर्य रखना और दूसरों की मदद करना जैसे संस्कार बच्चों के जीवन को बेहतर बनाते हैं और उन्हें सच्चा जेंटलमैन बनने में मदद करते हैं।