हर लड़के को सीखनी चाहिए ये 5 अच्छी आदतें, तभी बनता है सच्चा जेंटलमैन

जेंटलमैन बनने की शुरुआत

जेंटलमैन बनना सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से नहीं होता। यह अच्छे व्यवहार, सम्मान और समझ से जुड़ा होता है। छोटी-छोटी आदतें जैसे किसी का अभिवादन करना, ध्यान से सुनना और दूसरों का सम्मान करना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं। अगर लड़कों को बचपन से ही ये मैनर्स सिखाए जाएं तो वे बड़े होकर जिम्मेदार और सम्मानित इंसान बनते हैं। एटीकेट कोच मणिक कौर के अनुसार, ये 5 आदतें बेहद अहम हैं।