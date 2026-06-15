आम खाकर कभी नहीं बढ़ेगा वजन, बस खाने से पहले अपनाएं हेल्थ कोच के बताए 5 रूल्स

आम खाने के 5 जरूरी नियम

आम को भारत में फलों का राजा कहा जाता है। इसका बेहतरीन स्वाद और खुशबू हर किसी को दीवाना बनाने की ताकक रखती है। आम को हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक खाना पसंद करता है। कुछ लोग आम को शेक बनाकर पीना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसे फल के तौर पर शाम या सुबह के समय खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे खाना पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि आम खाकर वजन बढ़ सकता है। ऐसे में हेल्थ कोच दीपिका भावसार ने 5 रूल्स शेयर किए हैं जिन्हें अपनाकर आप आम बेफिक्र होकर खा सकते हैं।