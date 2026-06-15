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आम खाकर कभी नहीं बढ़ेगा वजन, बस खाने से पहले अपनाएं हेल्थ कोच के बताए 5 रूल्स

गर्मियों में आने वाला आम ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। मीठा और रसीला आम स्वाद में काफी अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि ये फल वजन बढ़ा सकता है? अगर आप आम खाकर वजन नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो यहां बताए गए 5 नियमों को अपनाएं। 

Avantika JainJun 15, 2026 08:25 am IST
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आम खाने के 5 जरूरी नियम

आम को भारत में फलों का राजा कहा जाता है। इसका बेहतरीन स्वाद और खुशबू हर किसी को दीवाना बनाने की ताकक रखती है। आम को हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक खाना पसंद करता है। कुछ लोग आम को शेक बनाकर पीना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसे फल के तौर पर शाम या सुबह के समय खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे खाना पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि आम खाकर वजन बढ़ सकता है। ऐसे में हेल्थ कोच दीपिका भावसार ने 5 रूल्स शेयर किए हैं जिन्हें अपनाकर आप आम बेफिक्र होकर खा सकते हैं।

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क्या आम खाने से वजन बढ़ता है?

एक मीडियम साइज के आम में करीब 150 कैलोरी होती है। यह कोई बहुत ज्यादा कैलोरी नहीं है। लेकिन जब आप ज्यादा मात्रा में इस फल को खाते हैं तो कैलोरी काउंट अचानक बढ़ जाता है। जिसकी वजह से वजन बढ़ सकता है। आम से वजन बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए जानिए आम खाने के 5 नियम।

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सही मात्रा में खाएं आम

आम एक मीठा रसीला फल है जिसे ज्यादातर लोग लंच में खाना पसंद करते हैं और सुबह के नाश्ते में इसका शेक पीना पसंद करते हैं। अगर आप दिनभर में 2 से 3 आम खाते हैं तो मोटापा बढ़ सकता है। एक्सपर्ट रोजाना सिर्फ 100 ग्राम यानी आधी कटोरी आम खाने की सलाह देती हैं।

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सही समय पर खाएं आम

आम खाने की टाइमिंग का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे गलत समय पर खाएंगे तो यकीनन वजन बढ़ने की समस्या होगी। एक्सपर्ट आम को खाने के बीच के गैप में स्नैक्स की तरह खाने की सलाह देती हैं।

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सही कॉम्बिनेशन चुनें

आम के साथ कुछ चीजों को खाने की मनाही होती है। लेकिन अगर आप सही कॉम्बिनेशन के साथ इस फल को खाएंगे तो वजन पर कंट्रोल कर सकते हैं। आम को हमेशआ दही, चिया सीड्स या बादाम के साथ पेयर करके खा सकते हैं।

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जूस नहीं फल की तरह खाएं

आम को अलग-अलग तरीके से खाया जा सकता है। लेकिन अगप आप चाहते हैं कि आम खाकर वजन ना बढ़े तो जूस की जगह फल खाएं।

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क्रेविंग्स करें कंट्रोल

अगर आपको हर दिन किसी अलग या नई चीज को खआने की इच्छा होती है तो खाने से पहले आम का एक छोटा हिस्सा लेकर खाएं।

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