5 reasons why aluminum foil wrapped near the gas stove at roadside shops सड़क किनारे लगी दुकानों पर गैस चूल्हे के पास क्यों लगी होती है एल्युमिनियम फॉयल, ये हैं 5 कारण
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसड़क किनारे लगी दुकानों पर गैस चूल्हे के पास क्यों लगी होती है एल्युमिनियम फॉयल, ये हैं 5 कारण

सड़क किनारे लगी दुकानों पर गैस चूल्हे के पास क्यों लगी होती है एल्युमिनियम फॉयल, ये हैं 5 कारण

रोड साइड लगी दुकान पर गैस चूल्हे के पास एल्युमिनियम फॉयल बिछी हुई देखी होगी। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं ? अगर आप वजह नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, स्टोव के किनारे एल्युमिनियम फॉयल लगाने के पीछे एक नहीं बल्कि 5 खास वजह है।

Manju MamgainTue, 16 Sep 2025 02:05 PM
1/7

सड़क किनारे लगी दुकानों के गैस पर 5 वजह से लगी होती है एल्युमिनियम फॉयल

स्कूल, कॉलेज से घर लौटते समय या फिर शाम को घर के पास टहलते समय आपने अकसर रोड साइड लगी दुकान पर गैस चूल्हे के पास एल्युमिनियम फॉयल बिछी हुई देखी होगी। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं ? अगर आप वजह नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, स्टोव के किनारे एल्युमिनियम फॉयल लगाने के पीछे एक नहीं बल्कि 5 खास वजह है।

2/7

सफाई करना आसान

खाना बनाते समय अकसर स्टोव पर तेल, मसाले, या अन्य खाने की सामग्री गिर सकती है, जिससे उसमें दाग और गंदगी जमा हो जाती है। एल्यूमिनियम फॉइल स्टोव की सतह को ढककर इसे दागों लगने से बचाती है। स्टोव पर लगी एल्यूमिनियम फॉइल गंदी होने पर उसे बदलकर नई लगाई जा सकती है, जिससे स्टोव को बार-बार रगड़कर साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती।

3/7

बर्नर की सुरक्षा

गैस स्टोव के बर्नर के आसपास खाना गिरने से बर्नर गंदा होने के साथ उसमें जंग लग सकता है या बर्नर के छेद बंद हो सकते हैं। लेकिन चूल्हे पर लगी फॉइल ऐसा होने से रोकती है और बर्नर से वेस्ट नहीं होती है।

4/7

सौंदर्य बनाए रखें

एल्यूमिनियम फॉइल स्टोव को खासकर स्टेनलेस स्टील को चमकदार और नया बनाए रखती है। जिससे खाना पकाने वाली जगह साफ-सुथरा और आकर्षक लुक देती है।

5/7

समय और मेहनत की बचत

भोजन पकाते समय गैस स्टोव पर खाने और मसालों के जले हुए दाग या चिपचिपी गंदगी को साफ करने में बहुत समय और मेहनत लगती है। लेकिन फॉइल का उपयोग समय और मेहनत दोनों, बचाता है। फॉइल हटाने और बदलने में कुछ ही मिनट लगते हैं, जिससे रसोई का काम तेजी से होता है।

6/7

तेल और पानी से बचाव

खाना बनाते समय तेल, ग्रेवी, या पानी के छींटे स्टोव पर पड़ ही जाते हैं, जो स्टोव की सतह को खराब कर सकते हैं। फॉइल एक सुरक्षात्मक परत के रूप में काम करके स्टोव की सतह को नमी और तेल से होने वाले नुकसान से बचाता है।

7/7

सुझाव

फॉइल को स्टोव की सतह पर कसकर और समान रूप से लगाएं, ऐसा करते हुए बर्नर के छेद न ढकें। गंदा होने पर फॉइल को तुरंत बदलें ताकि बैक्टीरिया या गंदगी न जमा हो। फॉइल का उपयोग न करने पर स्टोव को नियमित रूप से साफ करें ताकि जंग और गंदगी न जमे।

Kitchen Tips