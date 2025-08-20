इन वजहों से आपकी तुलसी का पौधा मर जाता है, बिल्कुल ना करें ये गलती

तुलसी का पौधा घर में लगाना हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता वहां पर सुख-समृद्धि बनी रहती है। लेकिन काफी सारे घरों में तुलसी का पौधा टिकता ही नहीं। बार-बार लगाने के बावजूद पौधा सूख जाता है या गल जाता है। दरअसल, तुलसी के पौधे को लगाने के बाद अक्सर लोग ये 5 तरह की गलती कर देते हैं। जिसकी वजह से तुलसी का पौधा सूख जाता है।
तुलसी के पौधे को लगाने के बाद हर मौसम के अनुसार देखभाल जरूरी होती है। क्योंकि तुलसी की जड़ें काफी नाजुक होती हैं।
तुलसी का पौधा बार-बार लगाने के बाद भी मर जाता है तो गमले की मिट्टी का ध्यान रखें। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। अगर गमले की मिट्टी सख्त है तो फौरन उसमे वर्मी कम्पोस्ट डालें। जिससे मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो जाए।
तुलसी की मंजरी को महीने में एक बार जरूर हटाएं। तुलसी के पौधे के ऊपर की पत्तियों को हटाने से डंठल दो भाग में बंट जाती है और तुलसी को ज्यादा तेजी से बढ़ने का मौका मिलता है।
तुलसी को छत पर ना छोड़ें बल्कि किसी ऐसी जगह रखें जहां पर आधे दिन धूप और आधे दिन छाया रहे। जिससे तुलसी को ज्यादा धूप ना लगे और साथ ही केवल छाया ही ना रहे।
तुलसी को रोजाना घर के हर सदस्य पानी देते हैं। जिससे ओवरवाटरिंग की वजह से तुलसी की जड़ें गल जाती हैं। तुलसी का पौधा छोटा है तो उसे बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। इसलिए सप्ताह में दो से तीन बार ही पानी दें।
तुलसी के पौधे को भी खाद की जरूरत होती है। इसलिए महीने में एक बार वर्मी कम्पोस्ट के साथ इप्सम सॉल्ट का स्प्रे और फर्टिलाइजर हर हफ्ते अदल-बदल कर डालें।