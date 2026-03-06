Hindustan Hindi News
मैनिफेस्टेशन कोच ने बताई 5 जगहें, जहां जाने भर से आएगी आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी!

Anmol ChauhanMar 06, 2026 06:49 pm IST
गुड एनर्जी को अट्रैक्ट करने की जगहें

आपने तो ये सुना ही होगा कि आपकी एनर्जी जैसी होती है, उसी तरह की चीजें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव होते हैं, तो अक्सर देखेंगे कि कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। कभी पैसों की तंगी तो कभी घर-परिवार के मसले। वहीं अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो जीवन में वैसी ही चीजें अपने आप अट्रैक्ट होती हैं। माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन कोच दीक्षा डोगरा ने ऐसी ही 5 जगहों के बारे में बताया है, जहां जाने भर से आप गुड एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे में आपको सिर्फ बेहतर ही महसूस नहीं होता, बल्कि आप जीवन में भी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं।

मनी एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए बैंक

मैनिफेस्टेशन कोच दीक्षा बताती हैं कि बैंक में विजिट करना भी काफी पॉजिटिव महसूस करा सकता है। यहां आपके चारों तरफ मनी एनर्जी होती है, जिसे आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं।

खुशनुमा इवेंट्स विजिट करें

जब आप खुशनुमा इवेंट्स अटेंड करते हैं तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है और आपको बेहतर महसूस होता है। कोच बताती हैं कि खुशियों भरे मौके जैसे बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी अटेंड करते हैं तो आपके आसपास हैप्पी वाइब बनी रहती है, जिससे आपकी सोल अपलिफ्ट होती है।

ज्वैलरी शॉप की होती है हाई वाइब्रेशन

कभी ज्वैलरी शॉपिंग के लिए गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि शॉप में एंटर करते हैं कि काफी हैप्पी फील होता है। एक्स्पर्ट भी कहती हैं कि ज्वैलरी शॉप में चारों तरफ एलिगेंस होता है और यहां की एनर्जी भी काफी हाई होती है, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं।

नेचर के करीब जाएं

कभी भी मूड लो हो, अच्छा महसूस ना हो तो थोड़ा सा समय प्रकृति के बीच बिताएं। आप पार्क या गार्डन में कुछ देर गुजार सकते हैं। दीक्षा बताती हैं कि नेचर के करीब रहना आपके मूड को इंस्टेंट बेहतर बनाता है और साथ ही आप में एक हाई वाइब्रेंट एनर्जी भरता है।

फ्लॉवर या पेट शॉप विजिट कर सकते हैं

एक्सपर्ट बताती हैं कि फूलों की दुकान या पेट शॉप पर विजिट करना भी आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, एनर्जी को हाई करता है, जिससे आप बेहतर और जीवंत महसूस करते हैं।

पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए और क्या करें

लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच पर काम करें। हमेशा बुरी चीजों पर ही ध्यान ना दें, सकारात्मक पक्ष को भी देखें। कुछ समय अपने साथ बिताएं। खुद की नजरों में हीरो बनें, लगातार अपनी बुराई करते रहना भी नेगेटिविटी का कारण होता है। इसके अलावा अच्छा सोचें, मेडिटेशन योगा जैसी प्रैक्टिस फॉलो करें। जीवन अपने आप बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा।

