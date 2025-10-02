खुद ही अपनी किस्मत तो नहीं खराब कर रहे आप? ये 5 बातें बोलते हैं तो तुरंत रुक जाएं!

किस्मत खराब करती हैं ये बातें

लाइफ में कुछ बड़ा और बेहतर करने की चाह हर इंसान को होती है। लेकिन कई बार कोई दूसरा नहीं बल्कि हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाते हैं। दरअसल हम खुद से कैसी बातें करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप हमेशा कुछ नेगेटिव किस्म की चीजें बोलते रहते हैं, भले ही अनजाने में, तो आपके जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। कई बार ऐसी बातें बोल-बोल कर आप अपनी किस्मल खुद ही कमजोर कर लेते हैं।