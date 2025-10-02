5 Negative Things You Say That Are Secretly Destroying Your Luck खुद ही अपनी किस्मत तो नहीं खराब कर रहे आप? ये 5 बातें बोलते हैं तो तुरंत रुक जाएं!
खुद ही अपनी किस्मत तो नहीं खराब कर रहे आप? ये 5 बातें बोलते हैं तो तुरंत रुक जाएं!

Anmol ChauhanThu, 2 Oct 2025 07:47 AM
1/7

किस्मत खराब करती हैं ये बातें

लाइफ में कुछ बड़ा और बेहतर करने की चाह हर इंसान को होती है। लेकिन कई बार कोई दूसरा नहीं बल्कि हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाते हैं। दरअसल हम खुद से कैसी बातें करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप हमेशा कुछ नेगेटिव किस्म की चीजें बोलते रहते हैं, भले ही अनजाने में, तो आपके जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। कई बार ऐसी बातें बोल-बोल कर आप अपनी किस्मल खुद ही कमजोर कर लेते हैं।

2/7

मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है

कहते हैं ना कि आप जैसा बोलते हैं, वैसा ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे में अगर आप अक्सर यही कहते रहते हैं कि मेरे साथ हमेशा गलत होता रहता है, तो आप पाएंगे कि वाकई आपके साथ गलत होता ही रहता है। आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियां आती ही रहेंगी, जब आपको प्रूफ मिल जाएगा की हां आप एकदम सही कह रहे हैं।

3/7

पैसे की दिक्कत कभी खत्म ही नहीं होती

कुछ लोगों को अक्सर आप यही कहते सुनेंगे कि ये पैसों की दिक्कत कभी खत्म नहीं होती। ऐसे लोगों के पास आप वाकई देखेंगे कि पैसों का फ्लो गड़बड़ाया ही रहता है। कभी सेविंग्स हो भी जाती हैं, तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जहां सारा पैसा निकल जाता है। अब यहां गलती पैसे की नहीं, बल्कि आपके नेगेटिव नजरिए की है।

4/7

दुनिया बहुत बुरी है

दुनिया बहुत बुरी है, लोग खराब है, कोई किसी का सगा नहीं है; अगर आपका नजरिया भी दुनिया को ले कर यही है; तो आपको लोग भी वैसे ही मिलते रहेंगे। आप अपनी नेगेटिव सोच के चलते ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे, जो आपके इस विश्वास को और भी मजबूत करेंगे।

5/7

मुझसे नहीं हो पाएगा

किसी भी काम को करने से पहले अगर आप कहने लगते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो काफी चांस है कि आप वाकई वो काम कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी काम पहले आपके मन में होता है, फिर कहीं आप उसे एक्जीक्यूट कर पाते हैं। लेकिन जब आपने पहले ही हार मान ली है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही रहेगा, जो आपको विश्वास दिला देगा कि वाकई ये काम आपके बस का नहीं है।

6/7

मेरी किस्मत ही खराब है

बहुत से लोग बड़ी कैजुअली ये बात बोल देते हैं कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा बार-बार बोल कर वाकई में उनकी किस्मत खराब ही हो जाती है। दरअसल जो शब्द आप बार-बार बोलते हैं, आपका दिमाग उन पर वाकई यकीन करने लगता है। इसके बाद आप वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं और आपको लगता है कि आपकी किस्मत तो वाकई खराब है।

7/7

खुद से करें पॉजिटिव बातें

जाने-अनजाने भी आप जो बातें बोलते हैं, उनका आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए लाइफ में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी चल भी रही हो, तो कम से कम शब्द पॉजिटिव रखिए। शब्दों में बहुत ताकत होती है, ये आपकी किस्मत को बनाने और बिगड़ने में भी सक्षम हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं, उसका ध्यान रखें। आप जैसा बोलेंगे आपके जीवन में वैसी चीजें ही अट्रैक्ट होंगी।

