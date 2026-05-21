सुबह उठकर करते हैं ये 5 काम? इन आदतों के कारण हमेशा बढ़ा रहेगा शुगर लेवल, डायटीशियन ने दी आज ही छोड़ने की सलाह

डायबिटीज एक मेटाबॉलिक स्थिति है, जिसमें शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। इसे मैनेज करने के लिए सही आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। डायबिटीज के मरीज का ब्लड शुगर लेवल का ना तो सामान्य से अधिक कम होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। डायटीशियन श्वेता जे पंचाल ने 5 उन आदतों के बारे में बताया है जिनसे ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा।
बहुत से लोग दिन की शुरुआत चाय-कॉफी के साथ करते हैं। इन दोनों में कैफीन होता है, जो कोर्टिसोल बढ़ाता है। इसके बढ़े होने पर ब्लड शुगर रिलीज को एक्टिव करता है। ऐसे में ब्लड शुगर बढ़े रहने का ज्यादा चांस होता है।
रात भर फास्टिंग के बाद अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करने पर लिवर इमरजेंसी घोषित कर देता है और ब्लड शुगर बिना कुछ खाए बढ़ने लगती है। ऐसे में पूरा दिन मैनेज करना मुश्किल हो सकता है।
ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर खाने की जगह सिंपल कार्ब्स खाने से अगले 4 घंटे तक आपका ब्लड शुगर स्पाइक रहेगा। डायटीशियन कहती हैं कि हमेशा प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें। सिर्फ पोहा, उपमा खाने की जगह इसके साथ बेसन चीला, मूंग चीला या अंडे खाएं।
फ्रूट जूस पीने से आप डायरेक्ट शुगर को खाने में शामिल कर लेते हैं। इसमें फाइबर नहीं होता इसलिए इसे अवॉइड करें।
दवाई लेके भूल जाना और मूवमेंट ना करने पर भी शुगर लेवल बढ़ने का खतरा रहता है। एक्सपर्ट कहती हैं कि रोजाना 10 से 15 मिनट की वॉक से फायदा होता है, इसलिए सिर्फ दवा पर डिपेंड ना रहें।
ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।