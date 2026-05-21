सुबह उठकर करते हैं ये 5 काम? इन आदतों के कारण हमेशा बढ़ा रहेगा शुगर लेवल, डायटीशियन ने दी आज ही छोड़ने की सलाह

डायबिटीज बढ़ाने वाली आदतें

डायबिटीज एक मेटाबॉलिक स्थिति है, जिसमें शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। इसे मैनेज करने के लिए सही आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। डायबिटीज के मरीज का ब्लड शुगर लेवल का ना तो सामान्य से अधिक कम होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। डायटीशियन श्वेता जे पंचाल ने 5 उन आदतों के बारे में बताया है जिनसे ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा।