परफॉर्मेंस का प्रेशर या अपनों का डर? वो 5 बातें जो आपका बच्चा आपसे कह नहीं पाता

बोर्ड परीक्षा के दबाव से जुड़ी इन 5 बातों से अनजान रहते हैं पेरेंट्स

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ज्यादातर घरों का माहौल पूरी तरह बदलकर किसी युद्ध स्तर की तैयारी जैसा हो जाता है। माता-पिता अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को हर सुविधा मिले, लेकिन अक्सर 'अच्छी नीयत' के बावजूद वे कई बार उन मनोवैज्ञानिक परतों को नहीं देख पाते जो बच्चा महसूस कर रहा होता है। बातचीत का विषय एक ही होता है, पढ़ाई, सिलेबस, रिविजन और रिजल्ट। माता-पिता की मंशा बुरी नहीं होती, वे बस इतना चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा करे और आगे चलकर सुरक्षित रहे। लेकिन कई बार जो बातें वे सामान्य या जरूरी समझकर कहते हैं, वही बातें बच्चों के लिए बहुत भारी दबाव बन जाती हैं। यह दबाव अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन बच्चों के मन पर गहराई से असर करता है। गेटवे ऑफ हीलिंग की संस्थापक और मनोचिकित्सक डॉ. चांदनी तुगनैत से जानते हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं, जो पेरेंट्स बोर्ड एग्जाम प्रेशर के बारे में नहीं समझ पाते हैं।