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सर्दी-जुकाम से राहत दिलाने के 5 असरदार घरेलू उपाय, खुल जाएगी बंद नाक और कम होगी जकड़न

बदलते मौसम में हर कोई सर्जी-जुकाम, खांसी की चपेट में आ जाता है और फिर इससे राहत पाने के लिए हम दवाइयों के साथ कई तरीके अपनाते हैं। आज हम आपको सर्दी-जुकाम से राहत पाने के 5 असरदार तरीके बताते हैं।

Deepali SrivastavaJul 23, 2026 05:03 pm IST
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सर्दी-जुकाम से राहत पाने के 5 घरेलू उपाय

बदलता मौसम बीमारियों का घर होता है सर्दी, जुकाम-खांसी और बुखार किसी को भी घेर लेता है। गर्मी और बरसात के बीच सर्दी-गर्मी वाले मौसम में हर कोई जुकाम-खांसी का शिकार हो जाता है। सर्दी-जुकाम की समस्या फिर लंबे समय तक बनी रहती है और बंद नाक, सीने में जकड़न से परेशानी होती है। कई बार नाक बंद होने के कारण सिरदर्द भी होने लगता है और ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आप भी सर्दी-खांसी के शिकार हो चुके हैं, तो दवाई के साथ कुछ घरेलू तरीके भी अपनाकर देखें। ये तरीके काफी पुराने हैं और असरदार भी होते हैं। इन्हें अगर आप अपनाते हैं, तो बंद नाक खुलेगी, जकड़न ढीली होगी और सर्दी-खांसी से भी राहत मिलेगी।

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अदरक-शहद वाला काढ़ा पिएं

अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण गले की सूजन और जकड़न कम करने में मदद कर सकते हैं। शहद गले की खराश को शांत करता है और खांसी को भी कम करता है। यह काढ़ा गले को गर्माहट देता है, जिससे सर्दी-जुकाम कम होता है।

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दिन में करीब दो बार करें स्टीम

भाप लेने से बंद नाक खोलने और सांस लेने में आसानी मिल सकती है। यह नाक और गले में जमा बलगम को ढीला करने में भी मदद करता है। स्टीम करने से सीने की जकड़न भी हम हो जाती है। अगर गले में जलन या सूखापन लग रहा है, तो भाप लें। आप दिन में किसी भी समय और रात को सोने से पहले भाप लें।

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नमक पानी से करें गरारा

हल्के गर्म पानी में नमक घोलकर गरारा करने से गले को गर्माहट मिलेगी और इससे खराश-खांसी में आराम मिलेगा। साथ ही जकड़न में भी आराम आएगा। नमक पानी से गरारा करने के साथ आप इसे पी भी सकते हैं। इससे गले की सिकाई हो जाती है।

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तुलसी का काढ़ा या पानी

तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और गले की खराब को खत्म करने में मदद करती है। साथ ही तुलसी के तत्व जकड़न, खांसी को भी कम करने में सहायक होते हैं। आप तुलसी की चाय, काढ़ा पी सकते हैं या फिर पानी में इसे उबालकर पिएं।

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चिकन सूप देगा गर्माहट

चिकन सूप भी आप सर्दी-जुकाम होने पर पी सकते हैं। चिकन सूप गले को गर्माहट देगा, शरीर में जरूर तत्वों की पूर्ति करेगा और गले की खराश-सूजन को कम करने में मदद करेगा। चिकन सूप अगर न पीते हो, तो वेजिटेबल सूप पिएं। ध्यान रखें कि सूप थोड़ा गर्म ही पिएं, ठंडा सूप फायदा नहीं करेगा।

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डॉक्टर से सलाह भी लेना है जरूरी

अगर सर्दी-खांसी की समस्या लंबे समय से चल रही है, तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कुछ मामलों में सिर्फ घरेलू नुस्खे काम नहीं करते और सीने की जकड़न बढ़ सकती है। साथ ही ये नुस्खे बड़ों के लिए हैं, बच्चों पर ट्राई न करें। बच्चों को डॉक्टर से सलाह लेने पर ही दें।

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