सर्दी-जुकाम से राहत दिलाने के 5 असरदार घरेलू उपाय, खुल जाएगी बंद नाक और कम होगी जकड़न

सर्दी-जुकाम से राहत पाने के 5 घरेलू उपाय

बदलता मौसम बीमारियों का घर होता है सर्दी, जुकाम-खांसी और बुखार किसी को भी घेर लेता है। गर्मी और बरसात के बीच सर्दी-गर्मी वाले मौसम में हर कोई जुकाम-खांसी का शिकार हो जाता है। सर्दी-जुकाम की समस्या फिर लंबे समय तक बनी रहती है और बंद नाक, सीने में जकड़न से परेशानी होती है। कई बार नाक बंद होने के कारण सिरदर्द भी होने लगता है और ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आप भी सर्दी-खांसी के शिकार हो चुके हैं, तो दवाई के साथ कुछ घरेलू तरीके भी अपनाकर देखें। ये तरीके काफी पुराने हैं और असरदार भी होते हैं। इन्हें अगर आप अपनाते हैं, तो बंद नाक खुलेगी, जकड़न ढीली होगी और सर्दी-खांसी से भी राहत मिलेगी।