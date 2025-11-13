वेट लॉस से कब्ज की समस्या तक दूर करता है पालक का जूस, ये हैं 5 बड़े फायदे

पालक का जूस पीने से सेहत को मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

पालक पनीर हो या पालक का साग, यह हरी पत्तेदार सब्जी, आपके स्वाद के साथ सेहत का भी खास ख्याल रखती है। बात अगर इसमें मौजूद पोषक तत्वों की करें तो इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो स्वाद के साथ सेहत को भी कई गजब के फायदे देते हैं। शरीर में खून की कमी से लेकर मोटापा और कब्ज जैसी शिकायतों को दूर करने में पालक का जूस बेहद फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं रोजाना एक गिलास पालक का जूस पीने से सेहत को क्या गजब के फायदे मिलते हैं।