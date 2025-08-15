ये हैं दिल्ली-एनसीआर के 5 फेमस इस्कॉन मंदिर, जन्माष्टमी पर आने वाले कृ्ष्ण भक्त होते हैं आकर्षित

दिल्ली-एनसीआर के फेमस इस्कॉन टेम्पल

देशभर में कल यानी 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाएगा। बता दें, जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्रीकृष्ण जयंती, जन्माष्टमी और श्री जयंती जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर आप इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण दर्शन के लिए दिल्ली-एनसीआर के फेमस इस्कॉन टेम्पल जाना चाहते हैं तो ये 5 फेमस इस्कॉन मंदिर आपको बेहद आकर्षित कर सकते हैं।