ये हैं दिल्ली-एनसीआर के 5 फेमस इस्कॉन मंदिर, जन्माष्टमी पर आने वाले कृ्ष्ण भक्त होते हैं आकर्षित

Famous ISKCON Temples : अगर आप इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण दर्शन के लिए दिल्ली-एनसीआर के फेमस इस्कॉन टेम्पल जाना चाहते हैं तो ये 5 फेमस इस्कॉन मंदिर आपको बेहद आकर्षित कर सकते हैं।

Manju MamgainFri, 15 Aug 2025 12:13 PM
दिल्ली-एनसीआर के फेमस इस्कॉन टेम्पल

देशभर में कल यानी 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाएगा। बता दें, जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्रीकृष्ण जयंती, जन्माष्टमी और श्री जयंती जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर आप इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण दर्शन के लिए दिल्ली-एनसीआर के फेमस इस्कॉन टेम्पल जाना चाहते हैं तो ये 5 फेमस इस्कॉन मंदिर आपको बेहद आकर्षित कर सकते हैं।

नोएडा में स्थित इस्कॉन मंदिर

नोएडा में स्थित इस इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा की आराधना की जाती है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बहुत सुंदर मूर्ति है। यहां आने वाले भक्तों को ध्यान और प्रेम की शिक्षा दी जाती हैं। यह मंदिर अग्रसेन मार्ग, नोएडा सैक्टर-33 में स्थित है।

श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश

श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, दिल्ली-एनसीआर में बना पहला इस्कॉन मंदिर है। यह मंदिर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में बना हुआ है। इस मंदिर का नजदीकी मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस है।

श्री श्री राधा माधव मंदिर, रोहिणी

श्री श्री राधा माधव मंदिर, दिल्ली के रोहिणी में बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यह मंदिर देखने में इतना खूबसूरत है कि हर कष्ण भक्त इसकी सुंदरता देख मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। बता दें, यह मंदिर रोहिणी सेक्टर 25 में स्थित है।

श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका

श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर, जिसे कृष्ण भक्त दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर के नाम से जानते हैं, साल 2012 में शुरू हुआ था। इस मंदिर के प्रमुख देवता श्री श्री गौरा-नितई, श्री श्री रुकिमनी द्वारकाधीश और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी हैं। यह द्वारका सेक्टर 13 में स्थित है।

इस्कॉन मंदिर, नोएडा

नोएडा सेक्टर-33 में स्थित इस इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा की आराधना की जाती है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बहुत सुंदर मूर्ति हैं। यहां आने वाले भक्तों को ध्यान और प्रेम की शिक्षा दी जाती हैं।

इस्कॉन, नेहरू प्लेस

यह इस्कॉन मंदिर हरे कृष्ण हिल्स (नेहरू प्लेस के पास) में स्थित है और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। मंदिर में जन्माष्टमी और राधाष्टमी जैसे त्योहारों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

