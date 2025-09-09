क्या सच में शाकाहारी हैं आप? क्योंकि रोज खाई जानें वाली इन 5 चीजों में मिले होते हैं कीड़े!

इन चीजों में होते हैं कीड़े

क्या आपको लगता है कि आप शुद्ध शाकाहारी हैं? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल के जमाने में एकदम प्योर वेजिटेरियन होना थोड़ा मुश्किल है। आप जिन आइटम्स को वेज समझकर खाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी ऐसी चीजें मिला दी जाती हैं, जिससे वो वेजिटेरियन नहीं रहतीं। डॉ रवि गुप्ता ने कुछ ऐसी ही वेज फूड आइटम्स के बारे में बताया है, जिनमें इंसेक्ट यानी कीड़ों के पार्ट्स मिले होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको इन्हें खाना छोड़ देना है, बस ये आपकी जानकारी के लिए है कि किन चीजों में क्या कुछ मिला हुआ हो सकता है। (Credit: @dr.ravikgupta)