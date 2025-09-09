क्या सच में शाकाहारी हैं आप? क्योंकि रोज खाई जानें वाली इन 5 चीजों में मिले होते हैं कीड़े!

क्या आपको लगता है कि आप शुद्ध शाकाहारी हैं? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल के जमाने में एकदम प्योर वेजिटेरियन होना थोड़ा मुश्किल है। आप जिन आइटम्स को वेज समझकर खाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी ऐसी चीजें मिला दी जाती हैं, जिससे वो वेजिटेरियन नहीं रहतीं। डॉ रवि गुप्ता ने कुछ ऐसी ही वेज फूड आइटम्स के बारे में बताया है, जिनमें इंसेक्ट यानी कीड़ों के पार्ट्स मिले होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको इन्हें खाना छोड़ देना है, बस ये आपकी जानकारी के लिए है कि किन चीजों में क्या कुछ मिला हुआ हो सकता है। (Credit: @dr.ravikgupta)
डॉक्टर कहते हैं कि चॉकलेट भी पूरी तरह से वेज नहीं है क्योंकि इसमें भी कुछ कीड़े मौजूद हो सकते हैं। दरअसल हर 100 ग्राम चॉकलेट पर, FDA 60 ग्राम तक कीड़ों के फ्रैगमेंट की मंजूरी देता है। ऐसे में जानें-अनजाने में ही एक चॉकलेट लवर साल के 2400 तक कीड़ों के पार्ट खा लेता है।
मसाले में भी कीड़ों के कुछ हिस्से मिले हुए हो सकते हैं। दरअसल हर 50 ग्राम मसाले पर कीड़ों के 400 पार्ट तक कि मंजूरी होती है। यानी आप अगर साल में साढ़े साथ सौ ग्राम तक मसाला खा रहे हैं, तो लगभग 60000 इंसेक्ट फ्रैगमेंट आपके शरीर में जा रहे हैं।
डॉक्टर रवि कहते हैं कि 100 ग्राम मशरूम में 20 छोटे-छोटे कीड़े तक कि मंजूरी है। यानी इतने कीड़े आपकी मशरूम में मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में जाने-अनजाने ही सही, आपकी वेजिटेरियन मशरूम कहीं ना कहीं आपके लिए नॉन वेजिटेरियन बन जाती है।
बाजार से आप जो फ्रेश आटा खरीदकर खाते हैं, उसमें भी कीड़े या उनके हिस्से मौजूद होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि लगभग 50 ग्राम आटे में, कीड़ों के 75 पार्ट्स को मंजूरी दी गई है। ऐसे में रोजाना आटा खाते हैं, तो खुद देख लें कि आप सालभर में कितने कीड़े जाने-अनजाने खा रहे हैं।
कॉफी लवर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉफी में भी कीड़ों के हिस्से मौजूद होते हैं। FDA ने 100 ग्राम कॉफी में लगभग 120 कीड़ों के हिस्से होने हो मंजूरी दी है। ऐसे में मानकर चलिए की आप कॉफी की चुस्कियां भरते हुए किसी इंसेक्ट का हिस्सा तो जरूर पी रहे हैं।
अब ये पढ़कर अगर आपका मूड खराब हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि शुद्ध सामान कहां से लाएं, तो एक बात ध्यान रखें। दरअसल FDA ने भी इस बात को मान लिया है कि कई खाने-पीने की चीजों में से कीड़े-मकौड़ों को पूरी तरह बाहर निकालना मुश्किल होता है। इसलिए कुछ मात्रा में इनका मिल जाना अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अगर आप शुद्ध चीजें चाहते हैं, तो इन्हें घर में खुद तैयार कर सकते हैं।