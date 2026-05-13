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ऑफिस में 8-9 घंटे बैठे-बैठे अकड़ जाती है कमर? दर्द से तुरंत राहत देंगी ये 5 एक्सरसाइज

ऑफिस हो या वर्क फ्रॉम होम लंबे समय तक बैठे-बैठे काम करते हुए कमर-पीठ पूरी तरह से अकड़ जाती है और फिर दर्द होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो सिर्फ 5 एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में शामिल करें।

Deepali SrivastavaMay 13, 2026 10:43 am IST
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कमर दर्द के लिए 5 एक्सरसाइज

ऑफिस में लंबे समय तक बैठने से होने वाला कमर दर्द अक्सर गलत पोस्टचर, कम मूवमेंट और कमजोर कोर मसल्स की वजह से होता है। कुर्सी से लंबे समय के बाद उठने पर ऐसा लगता है जैसे कमर पूरी तरह से अकड़ चुकी है और अब खड़ा होना भी मुश्किल हो चुका है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं, तो 5 एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। इन्हें करने से आपको दर्द से तुरंत राहत मिलेगी और अकड़न खत्म होगी। इन्हें करने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी।

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ब्रिज एक्सरसाइज (Bridge Exercise)

सबसे पहले घुटने मोड़कर पीठ के बल लेटें। धीरे-धीरे कूल्हों को ऊपर उठाएं। 5 सेकंड रोकें और वापस नीचे आएं और ऐसा करीब 10–12 बार करें।

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चाइल्ड पोज (Child’s Pose)

कमर-घुटनों को रिलैक्स करने के लिए घुटनों के बल बैठें। हाथ आगे फैलाकर शरीर को नीचे झुकाएं। 30 सेकंड तक आराम से रहें और इसे 3–5 बार दोहराएं।

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कैट-काउ स्ट्रेच (Cat-Cow Stretch)

ये एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और जकड़न कम करता है। हाथ और घुटनों के बल आएं। सांस लेते हुए पीठ नीचे करें और सिर ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए पीठ गोल करें और ठुड्डी अंदर लें और 10–15 बार दोहराएं।

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सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट (Seated Spinal Twist)

कमर और रीढ़ की जकड़न और दर्द कम करने के लिए सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट एक्सराइज करें। कुर्सी पर सीधे बैठें। शरीर को धीरे-धीरे दाईं ओर मोड़ें। 15-20 सेकंड रुकें और फिर ऐसे ही दूसरी तरफ करें।

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हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच (Hip Flexer Stretch)

लंबे समय तक बैठने से टाइट हुई मांसपेशियों को ये एक्सरसाइज खोलने में मदद करती है। एक पैर आगे और दूसरा पीछे रखें और धीरे-धीरे आगे की ओर झुकें। पीछे वाले पैर के हिप में स्ट्रेच महसूस होगा। ऐसे ही 20–30 सेकंड तक रखें।

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ऑफिस में कमर दर्द से बचने के टिप्स

-हर 30–40 मिनट में 2 मिनट खड़े होकर चलें। -स्क्रीन आंखों के लेवल पर रखें। -कुर्सी में कमर के पीछे छोटा कुशन लगाएं। -पैरों को जमीन पर सीधा रखें।

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किन बातों का रखें ध्यान

ये सभी एक्सरसाइज धीरे-धीरे और बिना झटके के ही करें। अगर आपको लगातार दर्द बना हुआ है या तेज हो गया है, तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। लंबे समय तक एक ही पोजिशन में न बैठें और रोजाना 10-15 मिनट की हल्की वॉक भी आपको दर्द में राहत देगी।

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