ऑफिस में 8-9 घंटे बैठे-बैठे अकड़ जाती है कमर? दर्द से तुरंत राहत देंगी ये 5 एक्सरसाइज

कमर दर्द के लिए 5 एक्सरसाइज

ऑफिस में लंबे समय तक बैठने से होने वाला कमर दर्द अक्सर गलत पोस्टचर, कम मूवमेंट और कमजोर कोर मसल्स की वजह से होता है। कुर्सी से लंबे समय के बाद उठने पर ऐसा लगता है जैसे कमर पूरी तरह से अकड़ चुकी है और अब खड़ा होना भी मुश्किल हो चुका है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं, तो 5 एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। इन्हें करने से आपको दर्द से तुरंत राहत मिलेगी और अकड़न खत्म होगी। इन्हें करने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी।