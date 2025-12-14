घर में रखा है भुना चना तो बनाकर खाएं ये 5 टेस्टी डिश, शेफ पंकज ने शेयर की रेसिपीज

इंस्टेंट कबाब बनाकर तैयार करें

भुना चना से आप बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए बिना छिलके वाले भुना चना पीसकर एक पाउडर बना लें। अब थोड़ी सी भुनी हुई प्याज, 10 काजू और थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लें और इसे भुना चना पाउडर में एड करें। साथ में अदरक-लहसुन पेस्ट, कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर मिलाएं। पानी और एक चम्मच तेल डालकर इनका पेस्ट बनाएं और कबाब का शेप दें। इन्हें थोड़े से तेल में ग्रिल कर लें।