Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलघर में रखा है भुना चना तो बनाकर खाएं ये 5 टेस्टी डिश, शेफ पंकज ने शेयर की रेसिपीज

घर में रखा है भुना चना तो बनाकर खाएं ये 5 टेस्टी डिश, शेफ पंकज ने शेयर की रेसिपीज

भुना चना आप स्नैक के रूप में तो खा ही सकती हैं, लेकिन साथ में इनसे कई रेसिपीज भी बनाई जा सकती हैं। शेफ पंकज भदौरिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए 5 ऐसी टेस्टी और फटाफट बनाने वाली डिशेज की रेसिपी शेयर की हैं-

Anmol ChauhanDec 14, 2025 02:43 pm IST
भुना चना से बनाएं ये 5 डिश

भुना चना एक परफेक्ट इंडियन स्नैक हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और खाने में भी काफी टेस्टी लगते हैं। इन्हें आप स्नैक के रूप में तो खा ही सकती हैं, लेकिन साथ में इनसे कई रेसिपीज भी बनाई जा सकती हैं। जी हां, शेफ पंकज भदौरिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए 5 ऐसी टेस्टी और फटाफट बनाने वाली डिशेज की रेसिपी शेयर की हैं, जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए।

इंस्टेंट कबाब बनाकर तैयार करें

भुना चना से आप बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए बिना छिलके वाले भुना चना पीसकर एक पाउडर बना लें। अब थोड़ी सी भुनी हुई प्याज, 10 काजू और थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लें और इसे भुना चना पाउडर में एड करें। साथ में अदरक-लहसुन पेस्ट, कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर मिलाएं। पानी और एक चम्मच तेल डालकर इनका पेस्ट बनाएं और कबाब का शेप दें। इन्हें थोड़े से तेल में ग्रिल कर लें।

इंस्टेंट पूरन पोली बनाकर खाएं

दाल उबालने का टाइम नहीं है, तो झटपट भुना चना से पूरन पोली बना लें। एक पैन में घी, भुना चना पाउडर और बराबर मात्रा में पानी और गुड़ मिलाकर तब तक पकाएं, जबतक ये बॉल की तरह साथ में मिक्स ना हो जाए। साथ में इलायची पाउडर भी एड करें। अब हल्दी वाले आटे में इसे स्टफ करें और सेंककर कर पूरन पोली बना लें।

बेसन के लड्डू भी बना सकती हैं

फटाफट बेसन के लड्डू बनाने हैं तो भुना चना का पाउडर बना लें। इसमें पिसी हुई चीनी यानी बुरा एड करें और साथ में गर्म देसी घी मिलाकर लड्डू बांध लीजिए।

झटपट हमस बनाएं

भुना चना से आप मिडिल ईस्ट की फेमस डिप हमस भी बना सकती हैं। इसके लिए एक ब्लेंडर में आधा कप भुना सफेद तिल, 10 लहसुन की कलियां, नींबू का रस डालकर पेस्ट बना लें। अब इसे एक ब्लेंडर जार में डालें, साथ में 1 कप भुना चना, ऑलिव ऑयल, नमक और पानी डालकर ब्लेंड कर लें।

लिट्टी चोखा एंजॉय करें

भुना चना पाउडर में सरसों का तेल, नमक, कटी हुई प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और धनिया मिलाएं। साथ में थोड़ा सा अचार पाउडर मिलाकर मिक्सचर बना लीजिए। इसे आटे की लोई में भरकर अप्पे पैन में कुक कर लीजिए। इन्हें देसी घी में डिप करें और चोखे के साथ सर्व करें।

भुना चना खाने के फायदे

भुना चना एक सस्ता और हेल्दी स्नैक है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए ये बेस्ट है। वहीं ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, जिससे वेट लॉस में हेल्प मिलती है। इसमें मौजूद आयरन और मैग्नीशियम, कमजोरी दूर करने, एनर्जी बढ़ाने और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करते हैं।

