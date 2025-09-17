गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए फेमस हैं भारत के 5 शहर, दूर-दूर से खेलने आते हैं लोग

गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए फेमस हैं भारत के 5 शहर

हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों के लिए नवरात्रि का पर्व बेहद खास महत्व रखता है। इस साल माता के भक्त यह पर्व 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाएंगे। नवरात्रि का व्रत सिर्फ पूजा- पाठ और मां दुर्गा की अराधना से ही जुड़ा हुआ नहीं है। नवरात्रि के नौ दिनों का इंतजार गरबा और डांडिया लवर्स को भी रहता है। यूं तो गरबा और डांडिया रौनक मुख्य रूप से गुजरात में देखी जाती है। पारंपरिक रंग-बिरंगी चनिया चोली में लोग यहां आकर संगीत और नृत्य के शानदार उत्सव का आनंद लेते हैं। अगर आप इस साल नवरात्रि में गरबा और डांडिया उत्सव का जमकर मजा लेना लेना चाहते हैं तो भारत के इन 5 शहरों के बारे में जरूर पढें। Pic Credit : All Pics Pinterest