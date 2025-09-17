5 cities in India are famous for garba and dandiya nights people come from far to enjoy navratri fun गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए फेमस हैं भारत के 5 शहर, दूर-दूर से खेलने आते हैं लोग
Famous Cities For Garba Dandiya Nights : अगर आप इस साल नवरात्रि में गरबा और डांडिया उत्सव का जमकर मजा लेना चाहते हैं तो भारत के इन 5 शहरों के बारे में जरूर पढें।

Manju MamgainWed, 17 Sep 2025 03:51 PM
गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए फेमस हैं भारत के 5 शहर

हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों के लिए नवरात्रि का पर्व बेहद खास महत्व रखता है। इस साल माता के भक्त यह पर्व 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाएंगे। नवरात्रि का व्रत सिर्फ पूजा- पाठ और मां दुर्गा की अराधना से ही जुड़ा हुआ नहीं है। नवरात्रि के नौ दिनों का इंतजार गरबा और डांडिया लवर्स को भी रहता है। यूं तो गरबा और डांडिया रौनक मुख्य रूप से गुजरात में देखी जाती है। पारंपरिक रंग-बिरंगी चनिया चोली में लोग यहां आकर संगीत और नृत्य के शानदार उत्सव का आनंद लेते हैं। अगर आप इस साल नवरात्रि में गरबा और डांडिया उत्सव का जमकर मजा लेना लेना चाहते हैं तो भारत के इन 5 शहरों के बारे में जरूर पढें। Pic Credit : All Pics Pinterest

अहमदाबाद (गुजरात)

गरबा की राजधानी कहलाने वाला गुजरात शहर नवरात्रि के दौरान पूरी तरह से बदल जाता है। जीएमडीसी ग्राउंड और करणावती क्लब जैसे स्थानों पर भव्य गरबा नाइट्स आयोजित की जाती हैं। सड़कें नृत्य का मैदान बन जाती हैं, और पारंपरिक गुजराती संगीत पर हजारों लोग थिरकते हैं।

वडोदरा

गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध, वडोदरा शहर में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ोदा गरबा महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा गरबा आयोजन है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यहां के एमएस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में पारंपरिक और आधुनिक गरबा का मिश्रण देखने को मिलता है।

सूरत

फैशन और ऊर्जा का शहर, सूरत में सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस और फ्यूजन म्यूजिक के साथ गरबा नाइट्स होते हैं। गुजराती लोक गीतों पर थिरकती युवा भीड़ और स्टाइलिश परिधान गरबा नाइट को युवाओं के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं।

मुंबई (महाराष्ट्र)

सपनों का शहर मुंबई में परंपरागत गरबा से लेकर आधुनिक पार्टीज तक सब कुछ देखने को मिलता है। प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शिवाजी पार्क के दुर्गा पंडाल और फाल्गुनी पाठक जैसे सितारों के इवेंट्स लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

दिल्ली

राजधानी दिल्ली में सीआर पार्क (बंगाली कम्युनिटी) में पंडाल्स और गरबा, जबकि मिंटो रोड पूजा समिति या दिल्ली हाट में डांडिया इवेंट्स होते हैं।

जयपुर (राजस्थान)

राजसी ठाठ के साथ लोक कलाकारों के पारंपरिक गीत और समृद्ध राजस्थानी संस्कृति गरबा को अनोखा बनाती है। किले और महलों के आसपास आयोजित गरबा और डांडिया इवेंट्स रातें यादगार बना देते हैं।

