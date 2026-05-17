पुरुषोत्तम मास में डायटीशियन फॉलो करेंगी ये 5 चीजें, अच्छी सेहत के लिए आप भी अपनाएं

दिमाग और शरीर को शांत करें

गर्मियों के दिनों में शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तो इस महीने के दौरान नारियल पानी, भीगी किशमिश, गुलकंड, मौसमी फल, घर की बनी ठंडी ड्रिंक्स, पानी की भरपूर मात्रा वाला खाना खाएं। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, डीप फ्राइड खाना, बहुत ज्यादा कैफीन, या देर रात तक खाने से बचें। शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी से गुस्सा, एसिडिटी, हेयरफॉल,खराब नींद की समस्या हो सकती है। जब बॉडी कूल रहती है तो दिमाग भी ठंडा रहता है।