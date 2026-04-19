2 हफ्ते तक रोजाना चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी-गुलाब जल फेस पैक लगाने से क्या होगा? यहां जानें फायदे और कैसे लगाएं

मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल फेस पैक

पुराने समय में फेशियल-क्लीनअप जैसी चीजें नहीं हुआ करती थीं, उस समय औरतें कच्चे दूध, मुल्तानी मिट्टी या फिर गुलाब जल से चेहरे पर निखार बरकरार रखती थीं। अब वही तरीका फिर से लोग अपनाने लगे हैं। मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक लगाने से स्किन को कई तरह के फायदे होते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं अगर इस फेस पैक को 2 हफ्ते तक लगाने से चेहरे पर क्या असर होगा। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं।