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3-5 ग्राम गोल्ड में नेकलेस की ब्यूटीफुल 8 डिजाइन, वेडिंग गिफ्ट के लिए होंगे परफेक्ट

Mini choker designs in gold with weight 3 to 5 gram: सोने के दाम दिन पर दिन आसमान छू रहे हैं। ऐसे में शादी-विवाह में नेकलेस गिफ्ट करना महंगा पड़ जाता है। लेकिन 3-5 ग्राम में लाइटवेट नेकलेस की ये डिजाइन वेडिंग गिफ्ट के लिए बजट में होगी, देखें 8 स्टनिंग डिजाइंस।

AparajitaApr 26, 2026 11:47 pm IST
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3-5 ग्राम गोल्ड नेकलेस डिजाइन

वेडिंग गिफ्ट के तौर पर गोल्ड नेकलेस देना काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन सोने के दाम की वजह से रिचुअल बजट पर भारी पड़ जाता है। ऐसे में ये 3-5 ग्राम में बनने वाले सोने के नेकलेस की डिजाइन देख लें। ये लाइटवेट नेकलेस वेडिंग गिफ्ट के लिए परफेक्ट होंगे। ( इमेज साभार- Pintrest)

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लाइटवेट डिजाइन

शादियों में गोल्ड नेकलेस देने का रिचुअल होता है। लेकिन हैवी ज्वैलरी का बजट नहीं है तो इस तरह के लाइटवेट डिजाइन बनवाकर दें। ये खूबसूरत दिखेंगे।

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3ग्राम में बनवाएं नेकलेस

अगर आपका बजट कम है तो गोल्ड शॉप पर इस तरह की डिजाइन दिखाकर 3-4 ग्राम में डिजाइन रेडी करवा सकती हैं।

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5 ग्राम का नेकलेस

वैसे तो ये नेकलेस 5 ग्राम से ज्यादा का है लेकिन आप इसमे कुछ एलिमेंट कम करवा कर इस तरह की डिजाइन को आसानी से बनवा सकती हैं। ये दिखने में खूबसूरत लगेगा।

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लाइटवेट डिजाइन

सोने के नेकलेस की ये डिजाइन काफी हल्की है और आराम से 3-4 ग्राम में बनकर रेडी हो जाएगी। सबसे खास बात कि इसे महिलाएं आराम से डेली ओकेजन पर पहनकर रेडी हो सकती हैं।

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4-5 ग्राम में बनवाएं

लाइटवेट गोल्ड के नेकलेस आराम से 4-5 ग्राम में बन जाते हैं। साथ ही अब कई सारी मॉडर्न डिजाइन शॉप पर एविलेबल होंगी। जिसे देखकर आराम से बनवा सकती हैं।

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4 ग्राम का नेकलेस

ये सिंपल डिजाइन का नेकलेस पूरे 4 ग्राम का है। जो वेडिंग गिफ्ट के लिए बजट में होगा।

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4-5 ग्राम का गोल्ड नेकलेस

वैसे तो इस गोल्ड नेकलेस की डिजाइन बड़ी है और ये 5 ग्राम से कम में नहीं बनेगा। गोल्ड की ज्वैलरी हमेशा ट्रस्टेड शॉप से ही खरीदनी चाहिए।

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गोल्ड नेकलेस

लाइट वेट नेकलेस आराम से ना केवल बजट में बन जाता है बल्कि इसे आराम से पहना भी जा सकता है। हैवी नेकलेस को कई बार पहनना भी मुश्किल हो जाता है।

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