3-5 ग्राम गोल्ड में नेकलेस की ब्यूटीफुल 8 डिजाइन, वेडिंग गिफ्ट के लिए होंगे परफेक्ट

3-5 ग्राम गोल्ड नेकलेस डिजाइन

वेडिंग गिफ्ट के तौर पर गोल्ड नेकलेस देना काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन सोने के दाम की वजह से रिचुअल बजट पर भारी पड़ जाता है। ऐसे में ये 3-5 ग्राम में बनने वाले सोने के नेकलेस की डिजाइन देख लें। ये लाइटवेट नेकलेस वेडिंग गिफ्ट के लिए परफेक्ट होंगे। ( इमेज साभार- Pintrest)