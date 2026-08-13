Independence Day 2026: स्कूल-ऑफिस में रंगोली बनाने के लिए सेव कर लें ये 8 आसान डिजाइन

15 अगस्त के लिए सुंदर रंगोली डिजाइन

15 अगस्त का दिन हर भारतवासी के लिए बड़ा महत्व रखता है। देश की आजादी का ये पर्व हर घर, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जाहिर है खास सजावट भी की आती है। इसी डेकोरेशन में बनती है रंगोली, जिसमें देशप्रेम की झलक साफ दिखती है। एक से एक सुंदर डिजाइन बनाया जाता है, जिसमें तिरंगा, भारत माता और वीर जवानों से जुड़ी खूबसूरत आकृतियाँ बनाई जाती हैं। आप भी अपने स्कूल कॉलेज या ऑफिस में 15 अगस्त के दिन रंगोली बनाने वाले हैं, तो ये सुंदर डिजाइंस सेव कर सकते हैं। (All Images Credit- Pinterest)