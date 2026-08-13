Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Independence Day 2026: स्कूल-ऑफिस में रंगोली बनाने के लिए सेव कर लें ये 8 आसान डिजाइन

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर अगर आप भी अपने स्कूल कॉलेज या ऑफिस में रंगोली बनाने वाले हैं, तो ये डिजाइन सेव कर सकते हैं। तिरंगे और देशप्रेम को दर्शाते ये डिजाइन, बनाने में भी आसान हैं और देखने में तो सुंदर हैं ही।

Anmol ChauhanAug 13, 2026 06:34 pm IST
1/9

15 अगस्त के लिए सुंदर रंगोली डिजाइन

15 अगस्त का दिन हर भारतवासी के लिए बड़ा महत्व रखता है। देश की आजादी का ये पर्व हर घर, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जाहिर है खास सजावट भी की आती है। इसी डेकोरेशन में बनती है रंगोली, जिसमें देशप्रेम की झलक साफ दिखती है। एक से एक सुंदर डिजाइन बनाया जाता है, जिसमें तिरंगा, भारत माता और वीर जवानों से जुड़ी खूबसूरत आकृतियाँ बनाई जाती हैं। आप भी अपने स्कूल कॉलेज या ऑफिस में 15 अगस्त के दिन रंगोली बनाने वाले हैं, तो ये सुंदर डिजाइंस सेव कर सकते हैं। (All Images Credit- Pinterest)

2/9

तिरंगा और फूलों वाली सुंदर रंगोली

स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर आप इस तरह की सुंदर और छोटी रंगोली बना सकते हैं। ये डिजाइन बनाने में भी काफी आसान है और देखने में काफी सुंदर लगता है। इस रंगोली में देश का तिरंगा काफी खूबसूरती से झलक रहा है, साथ ही फूलों वाली आकृति भी बड़ी प्यारी लग रही है।

3/9

मोर और कमल वाला डिजाइन

थोड़ी खास रंगोली बनाना चाहते हैं तो मोर और कमल के फूल वाला ये डिजाइन भी चुन सकते हैं। देखने में बड़ा ही प्यारा है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसे बनाने के लिए पहले किसी चॉक की मदद से आउटलाइन उकेर लें, फिर रंग भर कर आसानी से आप ये सुंदर रंगोली बना सकते हैं।

4/9

भारत माता वाला सुंदर डिजाइन

15 अगस्त के खास मौके पर भारत माता वाली रंगोली भी बढ़िया रहेगी। राष्ट्रीय पुष्प कमल पर भारत माता की आकृति और साथ में लहराता तिरंगा, इससे सुंदर स्वतंत्रता दिवस के मौके को नहीं झलकाया जा सकता। अगर थोड़ी बहुत ड्रॉइंग आप कर लेते हैं, तो ये डिजाइन आसानी से बना लेंगे।

5/9

चम्मच से फटाफट बन जाएगी ये रंगोली

कोई ऐसी रंगोली ढूंढ रहे हैं, जो आसानी से बन भी जाए और देखने में भी सुंदर लगे तो ये वाला डिजाइन बना सकते हैं। इसे चम्मच की मदद से फटाफट बनाया जा सकता है। बस थोड़ा सा रंग बिखेरें और चम्मच के पीछे वाले हिस्से से शेप दे दें। एक बार ट्राई करेंगे, तो बड़ी आसानी से बना लेंगे।

6/9

बड़ी और आसान रंगोली डिजाइन

स्कूल या ऑफिस में बनाने के लिए थोड़ी बड़ी रंगोली डिजाइन चाहते हैं, तो ये वाला डिजाइन परफेक्ट रहेगा। ये देखने में काफी बड़ा और सुंदर है, साथ ही बनाने में काफी आसान भी है। अगर आप इसकी आउटलाइन पहले से बनाकर तैयार कर लें और बड़ी आसानी से ये खूबसूरत रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं।

7/9

तिरंगा वाली सुंदर रंगोली

15 अगस्त के खास मौके पर आप तिरंगे को दर्शाती ये सुंदर सी रंगोली भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिजाइन है और काफी कम समय में बन जाएगा। ये देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। अगर आपको रंगोली बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है तो इस तरह के डिजाइन से शुरुआत कर सकते हैं।

8/9

मोर वाली रंगोली

राष्ट्रपक्षी मोर को दर्शाती ये रंगोली आपके ऑफिस या स्कूल की शोभा बढ़ा देगी। बहुत ही ज्यादा सुंदर डिजाइन है और बनाने में भी उतना मुश्किल नहीं है। हालांकि इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको रंगोली बनाना थोड़ा बहुत आना चाहिए क्योंकि इसमें बारीक डिटेलिंग का भी काफी है।

9/9

तिरंगा फहराती हुई महिला बनाएं

तिरंगे के रंग में रंगी और हाथों में देश की आन-बान और शान तिरंगा लिए हुए खड़ी ये महिला भी आप अपनी रंगोली में उकेर सकते हैं। ये बहुत ही अलग हटकर और सुंदर रंगोली लगने वाली है। देखने में ये थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर आप एक बार इसकी आउटलाइन तैयार कर लें तो बड़ी आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं।

Independence Day Rangoli Design
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलIndependence Day 2026: स्कूल-ऑफिस में रंगोली बनाने के लिए सेव कर लें ये 8 आसान डिजाइन