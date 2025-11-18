पहाड़ी लोग 40 में भी 25 क्यों दिखते हैं? वजह हैं उनकी ये 11 चौंकाने वाली आदतें!

पहाड़ों का सुंदर नजारा तो हर किसी का मन मोह ही लेता है लेकिन यहां के लोगों की खूबसूरती के भी अलग चर्चे हैं। पहाड़ों पर रहने वाले वाले नेचुरली बहुत ही सुंदर होते हैं। एक चीज आप और नोटिस करेंगे कि ये अपनी उम्र से काफी कम लगते हैं और इनकी स्किन लंबे समय तक ग्लोइंग और जवां बनी रहती है। इसके पीछे पहाड़ों की हवा और पानी तो जिम्मेदार है ही, लेकिन ये लोग कुछ छोटी-छोटी टिप्स और भी फॉलो करते हैं, जिससे ये अपनी उम्र से काफी कम लगते हैं। आइए जानते हैं- (Credit: @drmishtyinframes)
पहाड़ों पर लोगों के दिन की शुरुआत ठंडा और फ्रेश पानी पीने के साथ होती है। इससे इनका पाचन और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। पर्याप्त हाइड्रेशन की वजह से स्किन भी ग्लोइंग रहती है और एनर्जी भी बरकरार रहती है।
रोजाना गर्म तेल से शरीर की मालिश करने पर शरीर को अंदर से पोषण मिलता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इंप्रूव होती है और नर्वस सिस्टम भी शांत होता है।
पहाड़ी लोग स्थानीय जड़ी-बूटियों से बनी चाय रोजाना पीते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। इसमें गुलाब, रोजमेरी, आंवला, गुड़हल जैसी चीजें शामिल होती हैं, जो स्किन को अंदर से निखारने का काम करती हैं।
पहाड़ी लोगों के खानपान में ज्यादातर स्थानीय चीजें शामिल होती हैं, जिन्हें वो मौसम के हिसाब से अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं। वो ज्यादातर होल फूड्स खाते हैं, जैसे- मिलेट, हरी सब्जियां, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स। इससे उनकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है और इन्फ्लेमेशन भी कम होती है।
रोजाना सुबह सूरज की किरणों में कुछ देर बैठने से विटामिन डी मिल जाता है और बॉडी की सर्केडियन रिदम भी बनी रहती है। इससे नींद भी अच्छी आती है और स्किन भी रिपेयर होती है।
पहाड़ों पर लोग फिजिकली काफी एक्टिव रहते हैं। रोज पहाड़ चढ़ना, लकड़ियां ले कर आना, खेती करना और दिन भर के छोटे-मोटे काम, उनकी मसल्स को टोन रखते हैं, जिससे एक उम्र के बाद भी वो फिट लगते हैं।
पहाड़ों की ठंडी हवा में रहना या ठंडे पानी से नहाना, फिर शरीर को तुरंत गर्म कर लेने की वजह से ठंडे गर्म का कॉन्ट्रास्ट बनाता है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छा रहता है और स्किन फर्म रहती है।
पहाड़ियों की डाइट में घर की बनी दही, छाछ, फर्मेंटेड सब्जियां काफी मेन हैं, जो गट हेल्थ को अच्छा रखती हैं। इससे जिनकी स्किन भी क्लियर और ग्लोइंग रहती है।
ये ज्यादातर हर्बल स्किनकेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आंवला, हल्दी, नीम आदि से बने पेस्ट। बिना केमिकल के ये प्रोडक्ट्स पहाड़ियों की स्किन को साफ-सुथरा और ग्लोइंग बनाते हैं, बिना किसी नुकसान के।
पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में सामाजिक मेलजोल काफी अच्छा होता है। ये रोजाना के काम साथ करते हैं, एक-दूसरे के साथ हंसते बोलते हैं, जिससे स्ट्रेस भी कम रहता है। कम तनाव की वजह से इनकी उम्र भी ज्यादा नजर नहीं आती।
पहाड़ियों का स्लीपिंग पैटर्न प्रकृति के साथ चलता है। दिन ढलने पर रात में जल्दी सो जाना और सुबह सवेरे उठ जाना। इस वजह से इनके हार्मोंस बैलेंस में रहते हैं, स्किन रिपेयर होती है और जवां नजर आती है।