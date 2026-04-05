गैस्ट्रो डॉक्टर ने बताए 10 अजीब लक्षण, जो देते हैं स्वस्थ शरीर का संकेत

हेल्दी शरीर में दिखने वाले 10 अजीब लक्षण

शरीर हेल्दी है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ज्यादातर लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके शरीर में 10 अजीब लक्षण दिखते हैं तो ये हेल्दी बॉडी का संकेत होते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने इन संकेतों के बारे में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बताया है। आप भी जानिए।