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गैस्ट्रो डॉक्टर ने बताए 10 अजीब लक्षण, जो देते हैं स्वस्थ शरीर का संकेत

 गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर मे बताया है कि अगर आपको शरीर में यहां बताए 10 अजीब लक्षण दिखें तो समझ लें की शरीर में सब ठीक है और बॉडी हेल्दी है। 

Avantika JainApr 05, 2026 07:19 pm IST
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हेल्दी शरीर में दिखने वाले 10 अजीब लक्षण

शरीर हेल्दी है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ज्यादातर लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके शरीर में 10 अजीब लक्षण दिखते हैं तो ये हेल्दी बॉडी का संकेत होते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने इन संकेतों के बारे में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बताया है। आप भी जानिए।

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रोजाना गैस निकलना

पेट में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा खाना पचाने पर गैस बनती है। यह पूरी तरह से नॉर्मल है और इससे पता चलता है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम कर रहा है।

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कान में मैल बनना

कान का मैल धूल, बैक्टीरिया और गंदगी को फंसाकर आपके कान के अंदरूनी हिस्से की रक्षा करता है। यह एक तरह की सुरक्षा लेयर बनाता है।

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ठंडे मौसम में नाक बहना

ठंडी हवा फेफड़ों में जाने वाली हवा को गर्म और नम करने के लिए बलगम का उत्पादन बढ़ाती है। यह एक स्वस्थ सुरक्षात्मक प्रोसेस है।

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चुटकी लेने पर त्वचा

चुटकी लेने पर त्वचा का तुरंत वापस अपनी जगह आ जाना अच्छी नमी और हेल्दी इलास्टिसिटी का संकेत है।

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कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने के बाद डकार आना

डकार आने से पेट से अतिरिक्त गैस निकल जाती है और पेट फूलने के डिस्कम्फर्ट से बचाव होता है। यह पूरी तरह से सामान्य है!

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ब्रश करते समय मसूड़ों से खून नहीं आना

स्वस्थ मसूड़ों से आसानी से खून नहीं आता। खून आना सूजन या खराब ओरल हेल्थ का संकेत हो सकता है।

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पेट में गुड़गुड़ाहट आवाज

पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज का मतलब है कि आपकी आंतें खाने और गैस को एक्टिव रूप से आगे बढ़ा रही हैं। आंतों के ठीक से काम करने का यह एक अच्छा संकेत है।

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नियमित मल त्याग

हफ्ते में 3 बार से लेकर दिन में 3 बार तक मल त्याग होना पूरी तरह से सामान्य है और यह एक स्वस्थ आंत का संकेत है।

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एक्सरसाइज के समय पसीना

पसीना आना आपके शरीर को नेचुरली ठंडा करता है। यह शरीर को ज्यादा गर्म होने से बचाता है और इससे पता चलता है कि आपका तापमान नियंत्रण स्वस्थ है।

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पेशाब का रंग हल्का पीला

साफ या हल्का पीला पेशाब इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं है और आपकी किडनी टॉक्सिंस को ठीक से फिल्टर कर रही हैं।

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