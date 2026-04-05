गैस्ट्रो डॉक्टर ने बताए 10 अजीब लक्षण, जो देते हैं स्वस्थ शरीर का संकेत

शरीर हेल्दी है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ज्यादातर लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके शरीर में 10 अजीब लक्षण दिखते हैं तो ये हेल्दी बॉडी का संकेत होते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने इन संकेतों के बारे में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बताया है। आप भी जानिए।
पेट में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा खाना पचाने पर गैस बनती है। यह पूरी तरह से नॉर्मल है और इससे पता चलता है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम कर रहा है।
कान का मैल धूल, बैक्टीरिया और गंदगी को फंसाकर आपके कान के अंदरूनी हिस्से की रक्षा करता है। यह एक तरह की सुरक्षा लेयर बनाता है।
ठंडी हवा फेफड़ों में जाने वाली हवा को गर्म और नम करने के लिए बलगम का उत्पादन बढ़ाती है। यह एक स्वस्थ सुरक्षात्मक प्रोसेस है।
चुटकी लेने पर त्वचा का तुरंत वापस अपनी जगह आ जाना अच्छी नमी और हेल्दी इलास्टिसिटी का संकेत है।
डकार आने से पेट से अतिरिक्त गैस निकल जाती है और पेट फूलने के डिस्कम्फर्ट से बचाव होता है। यह पूरी तरह से सामान्य है!
स्वस्थ मसूड़ों से आसानी से खून नहीं आता। खून आना सूजन या खराब ओरल हेल्थ का संकेत हो सकता है।
पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज का मतलब है कि आपकी आंतें खाने और गैस को एक्टिव रूप से आगे बढ़ा रही हैं। आंतों के ठीक से काम करने का यह एक अच्छा संकेत है।
हफ्ते में 3 बार से लेकर दिन में 3 बार तक मल त्याग होना पूरी तरह से सामान्य है और यह एक स्वस्थ आंत का संकेत है।
पसीना आना आपके शरीर को नेचुरली ठंडा करता है। यह शरीर को ज्यादा गर्म होने से बचाता है और इससे पता चलता है कि आपका तापमान नियंत्रण स्वस्थ है।
साफ या हल्का पीला पेशाब इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं है और आपकी किडनी टॉक्सिंस को ठीक से फिल्टर कर रही हैं।