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चेहरे पर करती हैं शेव तो हो जाएं सतर्क, इन 10 बातों का हमेश रखें ख्याल

फेशियल हेयर क्लीन करने के लिए बहुत सी महिलाएं रेजर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कई बार कुछ गलतियों की वजह से कट आ जाता है या फिर स्किन पर रैश हो जाते हैं। स्किन की इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको यहां बताई 10 बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए।

Avantika JainMay 11, 2026 06:55 pm IST
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फेस शेव करते समय ध्यान रखें 10 बातें

फेशियल हेयर क्लीन करने के लिए महिलाएं अलग-अलग तरीकों को अपनाती हैं। इन तरीकों में शेविंग को सबसे आसान और असरदार माना जाता है। लेकिन इसे करने पर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। यहां जानिए शेविंग करते समय किन 10 बातों का ख्याल रखना चाहिए।

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सूखी त्वचा पर कभी शेव न करें

शेव करने से पहले हमेशा एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइजर या फेस ऑयल जैसे किसी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें।

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पहले और बाद में रेजर को सैनिटाइज करें

फेस शेव करने पर रेजर को साफ करने के लिए रबिंग अल्कोहल या वाइप्स का इस्तेमाल करें।

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आंखों के नीचे के हिस्से में ना करें इस्तेमाल

आंखों के नीचे के हिस्से में कभी भी रेजर का इस्तेमाल न करें। यहां की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और इसमें आसानी से कट लग सकता है।

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छोटे और हल्के स्ट्रोक

हमेशा बालों के बढ़ने की दिशा में ही शेव करें। छोटे और हल्के स्ट्रोक का इस्तेमाल करें।

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त्वचा पर लगाएं बर्फ

शेव करने के बाद त्वचा को आराम देने के लिए बर्फ लगाएं। रेजर बम्प्स से बचने के लिए इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं।

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रेजर कब करें चेंज

हर 7-8 बार शेव करने के बाद रेजर बदलें। इससे बैक्टीरिया के जमाव को रोकने में मदद मिलती है।

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मुहांसे वाली स्किन पर न करें शेव

अगर आपको मुंहासे हैं तो शेव करने से बचें।

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नाक की शेव है जरूरी

फेशियल हेयर हटाते समय हमेशा नाक की शेव करें। इससे ब्लैकहेड्स कम होते हैं और नाक चिकनी दिखती है।

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चेहरे की रेडनेस

रेजनेस और जलन से बचने के लिए शेविंग के बाद कम से कम 2-3 दिनों तक एक्सफोलिएट न करें।

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रेजर को ज्यादा जोर से न दबाएं

रेजर को ज्यादा जोर से न दबाएं। इसे त्वचा पर हल्के से फिसलने दें ताकि छोटे-छोटे कट और जलन से बचा जा सके।

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