चेहरे पर करती हैं शेव तो हो जाएं सतर्क, इन 10 बातों का हमेश रखें ख्याल

फेस शेव करते समय ध्यान रखें 10 बातें

फेशियल हेयर क्लीन करने के लिए महिलाएं अलग-अलग तरीकों को अपनाती हैं। इन तरीकों में शेविंग को सबसे आसान और असरदार माना जाता है। लेकिन इसे करने पर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। यहां जानिए शेविंग करते समय किन 10 बातों का ख्याल रखना चाहिए।