आपकी लो क्लास मैंटेलिटी को दिखाता है ये 10 बिहेवियर, लाइफ कोच ने बताया कभी नहीं मिलेगी इज्जत

लो क्लास मैंटेलिटी को दिखाता है ये बिहेवियर

कहते हैं कि जिसके पास पैसा है उसे ही इज्जत मिलती है। लेकिन ये बात कई बार पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है, अगर आपके पास सही एटीट्यूड और सही बिहेवियर करने की समझ नहीं हैं। अगर आप रिच हैं लेकिन आपमें क्लास यानी राइट एटीट्यूड, जेंटल बिहेवियर नहीं तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये बातें हम नहीं बल्कि लाइफ एंड एटिकेट कोच दीपक बता रहे हैं। उन्होंने 10 ऐसे ही बिहेवियर एटीट्यूड के बारे में बताया है जो आपके मेंटल स्टेट्स यानी क्लास को दिखाते हैं और यहीं बिहेवियर ही आपको हर छोटे-बड़े लोगों के बीच में सम्मान को तय करते हैं।