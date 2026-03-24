Kitchen Hacks: भारतीय किचन के हर मुश्किल काम को आसान कर देंगे ये 10 स्मार्ट हैक्स, आपने कौन सा किया ट्राई?

खाना बनाने का काम सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, जिसकी वजह से ज्यादातर औरतों का समय किचन में ही बीत जाता है। वर्किंग महिलाएं भी किचन के काम करने के चक्कर में परेशान रहती हैं। भारतीय किचन में रोजाना खाना बनाना जितना जरूरी है, उतना ही समय और मेहनत भी मांगता है। कई बार छोटे-छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं, जिससे कुकिंग का मजा कम हो जाता है। ऐसे में कुछ स्मार्ट किचन हैक्स हैं, जो आपके काम को आसान बना सकते हैं। ये टिप्स न सिर्फ समय बचाएंगे, बल्कि आपकी मेहनत भी कम करेंगे। सब्जियां काटने से लेकर बर्तन साफ करने और खाना जल्दी तैयार करने तक, ये 10 आसान हैक्स हर घर में बेहद काम के साबित होंगे। अगर आपने अभी तक इन्हें ट्राई नहीं किया है, तो आज ही अपनाएं।
चटनी को 2-4 दिन तक स्टोर करके रखना है, तो उसे बनाते समय दही मिक्स करें। पुदीना, आम की चटनी बना रहे हैं, तो उसमें नमक और 1 चम्मच दही मिलाएं। ऐसा करने से चटनी का कलर हरा रहेगा और ये 3-4 दिन तक खराब नहीं होगी।
बैंगन को रोस्ट करना है और फिर आसानी से उसका छिलका हटाना है, तो आप भूनने से पहले उसके ऊपर हल्का सा तेल लगाएं। ऐसा करने से बैंगन आसानी से भुन जाएगा और छिलका भी जल्दी निकलेगा।
टमाटर का छिलका अगर आप ग्रेवी में नहीं डालना चाहती हैं, सिर्फ गूदा चाहिए। तो टमाटर के निचले हिस्से पर कट लगाए और फिर 20 सेकंड गरम पानी में डालें, फिर ठंडे पानी में डुबोएं। ऐसा करने से छिलका आसानी से उतर जाएगा।
अगर जल्दबाजी में दाल या सब्जी जल गई है, तो उसे फेंकने के बजाए फौरन दूसरे बर्तन में डालें। फिर एक ब्रेड की स्लाइस लें और उसमें ऊपर से डाल दें। ऐसा करने से ब्रेड जली हुई महक सोख लेगी।
बच्चे चिपचिपे चावल खाना पसंद नहीं करते हैं और भिगोने का समय नहीं है, तो पकाते समय आधा नींंबू का रस छिड़क दें। इस ट्रिक से चावल खिले-खिले बनते हैं।
रोटी को लंबे समय तक सॉफ्ट बनाना है, तो आटा गूंथते समय उसमें दही या दूध मिक्स करें। इस ट्रिक से रोटी सॉफ्ट बनेगी और आटा भी खराब नहीं होगा।
पूनम देवनानी ने बताया कि सब्जी में तेल ज्यादा हो जाए, तो बनने के बाद एक कटोरी कढ़ाही के बीच में रख दें और सब्जी को उसके किनारे रखें। 10 मिनट बाद सब्जी को निकाल लें, फिर कटोरी हटाएं। ऐसा करने से ज्यादा वाला तेल कढ़ाही में ही रह जाएगा।
कड़वी लौकी या करेले का स्वाद सही करने के लिए उस पर नमक लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हल्का निचोड़कर पकाएं। ऐसा करने से कड़वापन खत्म हो जाएगा और सब्जी अच्छी बनेगी।
अगर सब्जी की ग्रेवी पतली हो गई है, तो ऊपर से काजू का पेस्ट या फिर टमाटर की प्यूरी डालकर सब्जी को कुछ देर पकाएं। ग्रेवी गाढ़ी और टेस्टी हो जाएगी।
पराठा बनाना है लेकिन समय कम है, तो दोस्ती पराठा बना लें। इसे बनाने के लिए आपको दो लोई छोटी बेलनी है और दोनों पर घी लगाकर चिपकाकर बेलना है। फिर ऐसे ही सेंक लें। सेंकने के बाद दोनों को अलग कर लें। आप एक साथ भी खाने के लिए दे सकते हैं। ऐसे एक साथ दो पराठे बनकर रेडी हो जाएंगे।