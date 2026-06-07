झड़ना, रूसी या रूखेपन की समस्या को कहें टाटा! 10 सरल आदतें जिनसे बालों की क्वालिटी होगी बेहतर

बालों की समस्याएं जैसे बालों का झड़ना, डैंड्रफ, रूखापन या समय से पहले सफेद होना आज के समय में बहुत कॉमन हो चुकी हैं। ये समस्याएं शरीर के अंदर या बाहर होने वाली कमी को दर्शाती हैं। जिसका असर बालों पर दिखने लगता है। अगर इन समस्याओं से निपटना चाहते हैं तो आप यहां बताई गई 10 छोटी आदतों को अपनाएं।
अगर आप घर पर हैं तो कोशिश करें कि अपने बालों को खुला रखें या फिर हल्का बांध कर रखें। इससे स्कैल्प को ज्यादा आराम मिलता है। इससे बाल टूटने की समस्या कम होती है।
ऑयली स्कैल्प की समस्या से निपटने के लिए लोग जरूरत से ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा करना बंद कर दें। ऐसा करने से स्कैल्प कम ऑयली महसूस होने लगेगा।
बालों को सुखाने के लिए सूती तौलिया या फिर टी-शर्ट का इस्तेमाल करें। इससे बालों का रूखापन और उलझना कम होता है।
बालों में आप जिस कंघी का इस्तेमाल करते हैं उसे नियमित रूप से साफ करें। गंदी कंघी साफ बालों में गंदगी और तेल भर सकती है।
नए और महंगे हेयर प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा है कि आप स्कैल्प साफ रखने पर ध्यान दें। हेल्दी बालों की शुरुआत स्कैल्प से होती है।
हेयर ट्रीमिंग बहुत जरूरी है। ये बालों को घना और सुंदर बनाती है।
बालों को तेज धूप से बचाने की कोशिश करें। धूप से बाल खराब हो सकते हैं इसलिए हमेशा सूती कपड़ा बांधकर ही धूप में जाएं।
हीट स्टाइलिंग का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर करना सबसे अच्छा है। कम हीट का इस्तेमाल करने से कम बाल टूटने की समस्या होती है।
रोजाना कुछ मिनटों तक अपने स्कैल्प की मालिश करने से आराम मिलता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
बालों की देखभाल में कंसिस्टेंसी जरूरी है। इसलिए तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करना छोड़ दें और सिर्फ हेयर रूटीन पर ध्यान दें।