हरियाली तीज पर पैरों में लगाएं मेहंदी, देखिए 10 सबसे सुंदर डिजाइन, नई नवेली दुल्हन की तरह दिखेंगे पांव

सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज-त्योहारों पर सोलह शृंगार करती हैं और मेहंदी जरूर लगवाती हैं। सावन महीने में आने वाली हरियाली तीज पर आप हाथों की मेहंदी के साथ पैरों को भी सजा सकती हैं। यहां हम पैरों पर लगवाने के लिए कुछ बेहद सुंदर, मिनमिल और हैवी मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं जो रचने के बाद बहुत सुंदर दिखते हैं। देखिए पैरों की मेहंदी के सबसे सुंदर डिजाइन।
पैरों के लिए मिनिमल मेहंदी डिजाइन सबसे अच्छे रहते हैं। आगर आपके पैर आगे से चौड़े हैं तो आप इस तरह के डिजाइन को लगा सकती हैं। फोटो क्रेडिट- neha_mehndi_art
मेहंदी में कमल डिजाइन बहुत सुंदर लगता है। उंगलियों पर इस तरह का भरा डिजाइन काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- pro_mahendi_artist
अगर आपको थोड़ी बहुत मेहंदी लगानी आती है तो आप इस तरह के पैटर्न को लगाएं। ये मिनिमल मेहंदी डिजाइन रचने के बाद बहुत सुंदर लगता है। फोटो क्रेडिट-mehandi_byhaifa
बीच में फूल और उंगलियों के पास आर्च डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। इसे थोड़ा है लुक देने के लिए साइड में छोटे फूल या डोट बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- riteshmehndi
पैरों के बीच में अगर आप हैवी पैटर्न चाहती हैं तो इस डिजाइन को चुनें। ये काफी अच्छा लगता है। इस डिजाइन में बनी छोटी डोट्स मेहंदी पैटर्न को इंहेंस करती हैं। फोटो क्रेडिट- arpanakirad
अगर आपकी मेहंदी कम रचती है तो आप इस तरह के डिजाइन को चुनें। इसमें पैटर्न को अच्छे से हाइलाइट करने के लिए मोटी लाइन बनी हुई हैं। फोटो क्रेडिट- vasu_henna_diary
मेहंदी में हाथी और घंटी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपकी पहली तीज है तो इस तरह के पैटर्न वाली मेहंदी को लगाएं। फोटो क्रेडिट- avni__ka
अगर आप मिनिमल डिजाइन लगाना नहीं चाहती हैं तो इस तरह के हैवी डिजाइन को चुनें। इस पैटर्न में मेन फोकस कमल के फूलों पर रखा गया है। फोटो क्रेडिट- jaine_mehndi_art
पैरों में लगाने के लिए ये सबसे आसान मेहंदी डिजाइन है। इसे आप खुद भी लगा सकती हैं। ये रचने के बाद बहुत अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- jaipur_mehndi_art_
सर्कल मेहंदी डिजाइन काफी अच्छे लगते हैं। खासतौर से पैरों में आप इस तरह का डिजाइन पैरों में लगा सकते हैं। फोटो क्रेडिट-mehndibyambi