हरियाली तीज पर पैरों में लगाएं मेहंदी, देखिए 10 सबसे सुंदर डिजाइन, नई नवेली दुल्हन की तरह दिखेंगे पांव

पैरों की मेहंदी के सुंदर डिजाइन

सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज-त्योहारों पर सोलह शृंगार करती हैं और मेहंदी जरूर लगवाती हैं। सावन महीने में आने वाली हरियाली तीज पर आप हाथों की मेहंदी के साथ पैरों को भी सजा सकती हैं। यहां हम पैरों पर लगवाने के लिए कुछ बेहद सुंदर, मिनमिल और हैवी मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं जो रचने के बाद बहुत सुंदर दिखते हैं। देखिए पैरों की मेहंदी के सबसे सुंदर डिजाइन।