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हरियाली तीज पर पैरों में लगाएं मेहंदी, देखिए 10 सबसे सुंदर डिजाइन, नई नवेली दुल्हन की तरह दिखेंगे पांव

इस हरियाली तीज पर अपने पैरों को सुंदर मेहंदी डिजाइन से सजा सकते हैं। यहां हम आपके लिए पैरों के कुछ सुंदर मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं, जो रचने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं।     

Avantika JainAug 03, 2026 09:22 pm IST
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पैरों की मेहंदी के सुंदर डिजाइन

सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज-त्योहारों पर सोलह शृंगार करती हैं और मेहंदी जरूर लगवाती हैं। सावन महीने में आने वाली हरियाली तीज पर आप हाथों की मेहंदी के साथ पैरों को भी सजा सकती हैं। यहां हम पैरों पर लगवाने के लिए कुछ बेहद सुंदर, मिनमिल और हैवी मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं जो रचने के बाद बहुत सुंदर दिखते हैं। देखिए पैरों की मेहंदी के सबसे सुंदर डिजाइन।

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मिनिमल मेहंदी डिजाइन

पैरों के लिए मिनिमल मेहंदी डिजाइन सबसे अच्छे रहते हैं। आगर आपके पैर आगे से चौड़े हैं तो आप इस तरह के डिजाइन को लगा सकती हैं। फोटो क्रेडिट- neha_mehndi_art

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कमल मेहंदी डिजाइन

मेहंदी में कमल डिजाइन बहुत सुंदर लगता है। उंगलियों पर इस तरह का भरा डिजाइन काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- pro_mahendi_artist

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मिनिमल कमल मेहंदी डिजाइन

अगर आपको थोड़ी बहुत मेहंदी लगानी आती है तो आप इस तरह के पैटर्न को लगाएं। ये मिनिमल मेहंदी डिजाइन रचने के बाद बहुत सुंदर लगता है। फोटो क्रेडिट-mehandi_byhaifa

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सिंपल मेहंदी डिजाइन

बीच में फूल और उंगलियों के पास आर्च डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। इसे थोड़ा है लुक देने के लिए साइड में छोटे फूल या डोट बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- riteshmehndi

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हैवी मेहंदी डिजाइन

पैरों के बीच में अगर आप हैवी पैटर्न चाहती हैं तो इस डिजाइन को चुनें। ये काफी अच्छा लगता है। इस डिजाइन में बनी छोटी डोट्स मेहंदी पैटर्न को इंहेंस करती हैं। फोटो क्रेडिट- arpanakirad

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पैरों के लिए ईजी मेहंदी डिजाइन

अगर आपकी मेहंदी कम रचती है तो आप इस तरह के डिजाइन को चुनें। इसमें पैटर्न को अच्छे से हाइलाइट करने के लिए मोटी लाइन बनी हुई हैं। फोटो क्रेडिट- vasu_henna_diary

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हाथी और घंटी डिजाइन

मेहंदी में हाथी और घंटी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपकी पहली तीज है तो इस तरह के पैटर्न वाली मेहंदी को लगाएं। फोटो क्रेडिट- avni__ka

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हैवी मेहंदी डिजाइन

अगर आप मिनिमल डिजाइन लगाना नहीं चाहती हैं तो इस तरह के हैवी डिजाइन को चुनें। इस पैटर्न में मेन फोकस कमल के फूलों पर रखा गया है। फोटो क्रेडिट- jaine_mehndi_art

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सबसे आसान मेहंदी डिजाइन

पैरों में लगाने के लिए ये सबसे आसान मेहंदी डिजाइन है। इसे आप खुद भी लगा सकती हैं। ये रचने के बाद बहुत अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- jaipur_mehndi_art_

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सर्कल मेहंदी डिजाइन

सर्कल मेहंदी डिजाइन काफी अच्छे लगते हैं। खासतौर से पैरों में आप इस तरह का डिजाइन पैरों में लगा सकते हैं। फोटो क्रेडिट-mehndibyambi

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