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भोलेनाथ, त्रिशूल और डमरू! हाथों पर सजाएं सावन स्पेशल मेहंदी, ये रहीं 10 डिजाइन

10 Sawan Special Mehndi Design: सावन का महीना शुरू होने के साथ ही हरी चूड़ी और मेहंदी पर लेडीज का फोकस बढ़ जाता है। अगर आप कुछ नई ट्रेंडी डिजाइन की मेहंदी हाथों पर लगाना चाहती हैं तो इन 10 शिव इंस्पायर्ड डिजाइन को चुनें। 

AparajitaJul 30, 2026 01:55 pm IST
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सावन स्पेशल मेहंदी डिजाइन

सावन का महीना शुरू हो चुका है। भोलेनाथ के इस पावन महीने में लोग ना केवल पूजा-पाठ में बिजी रहते हैं। महिलाएं अपने शृंगार पर भी समय देती है। हरी चूड़ी, मेहंदी सावन में शुभ मानी जाता है। सावन शुरू होने के साथ ही हाथों पर मेहंदी लगानी है और आप कुछ नया-हटके ट्राई करना चाहती हैं तो इन त्रिशूल, डमरू और भोलेनाथ से इंस्पायर मेहंदी डिजाइन को हाथों पर सजा सकती हैं। यहां देखें न्यू, ट्रेंडी 10 हिना पैटर्न। (सभी इमेज साभार-Pintrest)

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ऊं इंस्पायर मेहंदी डिजाइन

सावन का महीना है तो हाथों पर कुछ अलग और भगवान भोलेनाथ की भक्ति वाली डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी। कंप्लीट डिजाइन के साथ हथेली पर बीच में ऊं को थोड़ा आर्टिस्टिक तरीके से बनाएं। ये डिजाइन हटके दिखेगी।

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भोलेनाथ का पोट्रेट

मेहंदी लगाना अच्छे से जानती हैं तो हथेली पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। डिजाइन के साथ भगवान भोलेनाथ का पोट्रेट काफी सुंदर दिखेगा। एक बार जरूर ट्राई करें।

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शिवलिंग और त्रिशूल

मेहंदी की डिजाइन बिल्कुल सिंपल और ट्रेंडी रखना चाहती हैं तो शिवलिंग और त्रिशूल को बनाएं। ये डिजाइन यंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट होगी।

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त्रिशूल और डमरू

त्रिशूल और डमरू इंस्पायर डिजाइन हथेली पर सजाना काफी अट्रैक्टिव दिखेगा। सबसे खास बात जेंट्स को मेहंदी लगाने का शौक है तो इस तरह की डिजाइन हथेलियों पर सजाएं।

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शिव-शक्ति इंस्पायर मेहंदी

मेहंदी लगाने के मामले में कच्ची हैं और अच्छी तरह से डिजाइन बनाना नहीं आता तो भी ये शिव-शक्ति इंस्पायर डिजाइन बना लेंगी। हथेली पर त्रिशूल बनाने के साथ ही दोनों तरफ शिव और शक्ति लिखें। साथ ही हथेलियों पर ऊं लिखकर इसे कंप्लीट करें। ये डिजाइन देख लेडीज जरूर कॉपी करेंगी।

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ईजी भोलेनाथ वाली मेहंदी डिजाइन

डिजाइन लगाना पसंद नहीं तो सिंपल से हथेली पर शिव लिखें और साथ में ऊं अक्षर को लिखकर उंगलियों पर फ्लावर वाली डिजाइन बनाएं।

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बनाएं शिव-शक्ति का टैटू

कॉलेज-ऑफिस गोइंग गर्ल हैं और मेहंदी लगाना पसंद नहीं तो सिंपल सा टैटू हाथों पर बना सकती हैं। जिसमे शिव-शक्ति लिखने के साथ डिजाइन क्रिएट करें। ये मेहंदी डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी।

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ऊं नम: शिवाय वाली डिजाइन

हथेली पर शिवलिंग और ऊं नम: शिवाय वाली डिजाइन को बनाएं। ये बनाने में बहुत आसान है और सावन के महीने में हाथों पर लिखा भोलेनाथ का नाम अच्छा लगेगा।

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बनाएं शिव के प्रतीक की डिजाइन

शिव का प्रतीक ऊं है जिसे आप डमरू और त्रिशूल के साथ हथेली पर बनाएं। वैसे तो ये डिजाइन टैटू में काफी पसंद की जाती है, आप इसे हथेली पर मेहंदी से बनाकर ट्रेंडी डिजाइन क्रिएट कर सकती हैं।

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शिव इंस्पायर्ड मेहंदी डिजाइन

मेहंदी लगाने में महारत हासिल है तो हाथों पर ये ट्रेंडी डिजाइन बनाएं। शिवलिंग से लिपटी महिला का ये पोट्रेट काफी खूबसूरत है और सावन स्पेशल ये डिजाइन लेडीज खूब पसंद करेंगी।

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