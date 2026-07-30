भोलेनाथ, त्रिशूल और डमरू! हाथों पर सजाएं सावन स्पेशल मेहंदी, ये रहीं 10 डिजाइन

सावन स्पेशल मेहंदी डिजाइन

सावन का महीना शुरू हो चुका है। भोलेनाथ के इस पावन महीने में लोग ना केवल पूजा-पाठ में बिजी रहते हैं। महिलाएं अपने शृंगार पर भी समय देती है। हरी चूड़ी, मेहंदी सावन में शुभ मानी जाता है। सावन शुरू होने के साथ ही हाथों पर मेहंदी लगानी है और आप कुछ नया-हटके ट्राई करना चाहती हैं तो इन त्रिशूल, डमरू और भोलेनाथ से इंस्पायर मेहंदी डिजाइन को हाथों पर सजा सकती हैं। यहां देखें न्यू, ट्रेंडी 10 हिना पैटर्न। (सभी इमेज साभार-Pintrest)