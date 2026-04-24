टेलर से बोलकर सूट की नेकलाइन पर बनवाएं ये 10+ डिजाइन, फ्रंट एंड बैक दोनों दिखेगा अट्रैक्टिव

सूट नेकलाइन डिजाइन फॉर फ्रंट एंड बैक

सूट-सलवार पहनकर बहनजी नहीं दिखना चाहती हैं तो आज ही टेलर को बोलकर गले की डिजाइन बनवा लें। फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से कुर्ते को अट्रैक्टिव बनवाना चाहती हैं तो ये 10 नेकलाइन डिजाइन को सेव कर लें। जिसे कुर्ते पर सिलवाकर पहन लेंगी तो मौका कोई सा भी हो लोग बस आपको ही देखेंगे। (इमेज सोर्स- Pintrest)