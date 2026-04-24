टेलर से बोलकर सूट की नेकलाइन पर बनवाएं ये 10+ डिजाइन, फ्रंट एंड बैक दोनों दिखेगा अट्रैक्टिव

सूट-सलवार पहनकर बहनजी नहीं दिखना चाहती हैं तो आज ही टेलर को बोलकर गले की डिजाइन बनवा लें। फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से कुर्ते को अट्रैक्टिव बनवाना चाहती हैं तो ये 10 नेकलाइन डिजाइन को सेव कर लें। जिसे कुर्ते पर सिलवाकर पहन लेंगी तो मौका कोई सा भी हो लोग बस आपको ही देखेंगे। (इमेज सोर्स- Pintrest)
कुर्ता स्टिच करवा रही हैं तो छोटी डिटेलिंग का ध्यान रखें। टेलर को जब सूट दें तो हैवी एंब्रायडरी के साथ इस तरह के मेपल कॉलर सिलवाएं। ये सिंपल कुर्ते को क्लासी लुक देते हैं।
फ्रंट में ऊंचे कॉलर के साथ वी शेप कट और साथ में अंगरखा स्टाइल साइड तक कुर्ते की डिजाइन को स्टिच करवाएं। इस तरह की डिजाइन फ्रॉक सूट और सिंपल कुर्ते दोनों पर ब्यूटीफुल दिखती है। खासतौर पर जब आप कुर्ते में बने बॉर्डर को हाईलाइट करना चाहती हैं तो इस तरह की नेकलाइन परफेक्ट दिखेगी।
कुर्ते के बैक पर एंब्रायडरी बनी है तो उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए राउंड शेप देते हुए इस तरह की डिजाइन को स्टिच करवा सकती हैं।
फ्रंट में क्यूट सा ड्रॉप विद कॉलर अट्रैक्टिव दिखता है। साथ ही आपको स्मार्ट लुक भी देगा। सिंपल से सिंपल सूट भी इस तरह की नेकलाइन के साथ पहनेंगी और साइड में दुपट्टा कैरी करेंगी तो बस सब आपकी खूबसूरती ही देखेंगे।
सूट पहनकर सबका अटेंशन चाहती हैं तो स्कूप नेकलाइन फ्रंट एंड बैक दोनों पर सुंदर दिखता है। एंब्रायडरी गले पर हो तो और भी ज्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। स्लीवलेस कुर्ता और स्कूप नेकलाइन का कॉम्बो गर्मी के घर के ओकेजन का बेस्ट आउटफिट है।
कुर्ते में प्रिंसेज कट नेकलाइन तो कई बार स्टिच करवाई होगी। लेकिन अबकी बार टेलर भईया को बोलकर उसमे थोड़ा सा ट्विस्ट देकर ऐसी नेकलाइन कट करवाएं। पूरा सूट गॉर्जियस दिखेगा।
कुर्ते को थोड़ा सा ग्लैमसर टच देना चाहती हैं तो गोटा पट्टी वर्क वाले सूट के लिए ये परफेक्ट डिजाइन है। इस तरह के क्रिस क्रॉस पट्टियां गोटा के टाइट वर्क पर आसानी से फिट बैठती हैं और उसे पकड़कर रखती हैं। जो आपके कुर्ते को लुक को परफेक्ट बनाएगा।
गुंबद की तरह गोल बनाने की बजाय थोड़ा आर्क दें और बटन की डिटेलिंग जरूर करवाएं। बैक पर ये डिजाइन सिंपल प्रिंटेड सूट को निखार देगी।
सूट के बैक पर इस डिजाइन को स्टिच करवाना चाहती हैं तो बस टेलर भईया को जरूर दिखा दें। आसानी से बन जाएगी और आपका सिंपल कुर्ता स्पेशल बन जाएगा।
सूट के बैक पर इस तरह की डिजाइन ट्रेंडी लुक देगी। खासतौर पर फ्रॉक सूट पर ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी। इसे हाइलाइट करने के लिए पर्ल या फिर ऐसे सिंपल गोटा के जिगजैग पैटर्न को जरूर स्टिच करवाएं।
कुर्ते के बैक पर बो बनवाने के लिए आपको बैकलेस डिजाइन नहीं चाहिए। फोटो में देखकर सिंपल यू शेप गला टेलर से बोलकर बनवाएं और बीच में ब्रोकेड या सिल्क फैब्रिक से बो बनवाएं। प्लेन फैब्रिक पर ये बो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा।