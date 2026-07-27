सोशल मीडिया पर वायरल हैं मेहंदी के ये 10+ नए मिनिमल डिजाइन, रचने के बाद लगते हैं फर्स्ट क्लास

हाथों की मेहंदी लगाने के लिए अगर सिंपल डिजाइन खोज रही हैं तो यहां दी फोटोज को देखें। यहां एक से एक सुंदर मेहंदी डिजाइन हैं जिन्हें आप खुद भी अपने हाथों में लगा सकती है। ये सिंपल डिजाइन शगुन की मेहंदी लगाने के लिए बेस्ट हैं। सावन के महीने में मेहंदी से रंगे हाथ चाहती हैं तो यहां दिए डिजाइन एक बार हाथों में जरूर लगवाएं। देखिए, मेहंदी के सुंदर डिजाइन।
मेहंदी का आसान डिजाइन खोजने वालों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हैं। अगर आप खुद से मेहंदी लगा रही हैं तो इस पैटर्न को बैक हैंड पर आसानी से लगा सकती हैं। फोटो क्रेडिट- nancy_mhndi_art
मेहंदी से बना मोर काफी अच्छा लगता है। सावन के महीने में अगर आप हाथों पर शगुन की मेहंदी लगाना चाहती हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- somi_mehndi_bathinda
मेहंदी में कमल डिजाइन काफी अच्छा लगता है और आजकल ये पैटर्न ट्रेंड में भी है। इस फोटो में दिया कमल डिजाइन थोड़ा अलग है इसलिए एक बार इसे हाथों पर जरूर लगवाएं। फोटो क्रेडिट- chicccglowww
बैक हैंड पर इस तरह के डिजाइन को खासतौर से पसंद किया जाता है। इस पैटर्न में बीच में बना कमल और उंगलियों पर लगा डिजाइन काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- chicccglowww
बैक हैंड के लिए कुछ मिनिमल लेकिन भरा हुआ मेहंदी डिजाइन खोज रहे हैं तो इस पैटर्न को चुनें। इसमें छोटे छोटे कमल हैं और कलाई पर बैंड स्टाइल मेहंदी है। फोटो क्रेडिट- weddinganswers
मेहंदी लगाते ही हाथों की सुंदरता चार गुना बढ़ जाती है। हाथों में इस क्यूट डिजाइन को लगाएं ये काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- weddinganswers
शगुन की मेहंदी लगाने के लिए अक्सर महिलाएं सेंटर में मेहंदी का गोला बना लेती हैं। लेकिन अगर इस सर्कल के आसपास छोटे फूल और उंगलियों पर एक सिंपल डिजाइन बनाएंगी तो हाथ और खूबसूरत दिखने लगेंगे। फोटो क्रेडिट-vastragyaan
अगर बहुत बड़े सर्कल वाली मेहंजी पसंद नहीं है तो इस तरह से छोटा सर्कल बनवाएं। इसके साथ उंगलियों पर एक सुंदर डिजाइन को चुनें। फोटो क्रेडिट- vastragyaan
इस तरह के मेहंदी डिजाइन को आप खुद भी आसानी से लगा सकती हैं। हाथों के पीछे लगा ये पैटर्न काफी सुंदर दिखता है। फोटो क्रेडिट- vastragyaan
हाथों पर कमल फूल वाला बेल डिजाइन हाथों के बैक और फ्रंट दोनों पर लगवा सकते हैं। ये एक सिंपल डिजाइन है लेकिन रचने के बाद काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- vastragyaan
हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस तरह के मेहंदी डिजाइन को चुनें। इसमें सेंटर में एक सुंदर सर्कल है और उंगलियों पर जाली वाला डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- vastragyaan