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सोशल मीडिया पर वायरल हैं मेहंदी के ये 10+ नए मिनिमल डिजाइन, रचने के बाद लगते हैं फर्स्ट क्लास

मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं को बस मौका चाहिए होता है। अब सावन के महीने में हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए आप मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन खोज रही हैं तो हम नए मिनिमल डिजाइन लेकर आए हैं। जिन्हें आसानी से लगाया जा सकता है।

Avantika JainJul 27, 2026 03:12 pm IST
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मेहंदी के नए मिनिमल डिजाइन्स

हाथों की मेहंदी लगाने के लिए अगर सिंपल डिजाइन खोज रही हैं तो यहां दी फोटोज को देखें। यहां एक से एक सुंदर मेहंदी डिजाइन हैं जिन्हें आप खुद भी अपने हाथों में लगा सकती है। ये सिंपल डिजाइन शगुन की मेहंदी लगाने के लिए बेस्ट हैं। सावन के महीने में मेहंदी से रंगे हाथ चाहती हैं तो यहां दिए डिजाइन एक बार हाथों में जरूर लगवाएं। देखिए, मेहंदी के सुंदर डिजाइन।

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मेहंदी का आसान डिजाइन

मेहंदी का आसान डिजाइन खोजने वालों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हैं। अगर आप खुद से मेहंदी लगा रही हैं तो इस पैटर्न को बैक हैंड पर आसानी से लगा सकती हैं। फोटो क्रेडिट- nancy_mhndi_art

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मोर वाला मेहंदी डिजाइन

मेहंदी से बना मोर काफी अच्छा लगता है। सावन के महीने में अगर आप हाथों पर शगुन की मेहंदी लगाना चाहती हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- somi_mehndi_bathinda

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कमल मेहंदी डिजाइन

मेहंदी में कमल डिजाइन काफी अच्छा लगता है और आजकल ये पैटर्न ट्रेंड में भी है। इस फोटो में दिया कमल डिजाइन थोड़ा अलग है इसलिए एक बार इसे हाथों पर जरूर लगवाएं। फोटो क्रेडिट- chicccglowww

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सिंपल मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड पर इस तरह के डिजाइन को खासतौर से पसंद किया जाता है। इस पैटर्न में बीच में बना कमल और उंगलियों पर लगा डिजाइन काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- chicccglowww

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छोटे कमल फूल वाला मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड के लिए कुछ मिनिमल लेकिन भरा हुआ मेहंदी डिजाइन खोज रहे हैं तो इस पैटर्न को चुनें। इसमें छोटे छोटे कमल हैं और कलाई पर बैंड स्टाइल मेहंदी है। फोटो क्रेडिट- weddinganswers

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क्यूट मेहंदी डिजाइन

मेहंदी लगाते ही हाथों की सुंदरता चार गुना बढ़ जाती है। हाथों में इस क्यूट डिजाइन को लगाएं ये काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- weddinganswers

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सर्कल मेहंदी डिजाइन

शगुन की मेहंदी लगाने के लिए अक्सर महिलाएं सेंटर में मेहंदी का गोला बना लेती हैं। लेकिन अगर इस सर्कल के आसपास छोटे फूल और उंगलियों पर एक सिंपल डिजाइन बनाएंगी तो हाथ और खूबसूरत दिखने लगेंगे। फोटो क्रेडिट-vastragyaan

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छोटा सर्कल मेहंदी डिजाइन

अगर बहुत बड़े सर्कल वाली मेहंजी पसंद नहीं है तो इस तरह से छोटा सर्कल बनवाएं। इसके साथ उंगलियों पर एक सुंदर डिजाइन को चुनें। फोटो क्रेडिट- vastragyaan

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सिंपल बैक हैंड मेहंदी

इस तरह के मेहंदी डिजाइन को आप खुद भी आसानी से लगा सकती हैं। हाथों के पीछे लगा ये पैटर्न काफी सुंदर दिखता है। फोटो क्रेडिट- vastragyaan

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कमल फूल बेल डिजाइन

हाथों पर कमल फूल वाला बेल डिजाइन हाथों के बैक और फ्रंट दोनों पर लगवा सकते हैं। ये एक सिंपल डिजाइन है लेकिन रचने के बाद काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- vastragyaan

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सुंदर मेहंदी डिजाइन

हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस तरह के मेहंदी डिजाइन को चुनें। इसमें सेंटर में एक सुंदर सर्कल है और उंगलियों पर जाली वाला डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- vastragyaan

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