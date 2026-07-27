सोशल मीडिया पर वायरल हैं मेहंदी के ये 10+ नए मिनिमल डिजाइन, रचने के बाद लगते हैं फर्स्ट क्लास

मेहंदी के नए मिनिमल डिजाइन्स

हाथों की मेहंदी लगाने के लिए अगर सिंपल डिजाइन खोज रही हैं तो यहां दी फोटोज को देखें। यहां एक से एक सुंदर मेहंदी डिजाइन हैं जिन्हें आप खुद भी अपने हाथों में लगा सकती है। ये सिंपल डिजाइन शगुन की मेहंदी लगाने के लिए बेस्ट हैं। सावन के महीने में मेहंदी से रंगे हाथ चाहती हैं तो यहां दिए डिजाइन एक बार हाथों में जरूर लगवाएं। देखिए, मेहंदी के सुंदर डिजाइन।