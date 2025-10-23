Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलमरने से पहले भारत की 10 जगहों पर जरूर जाएं घूमने, मिलेगा सुकून और शांति

मरने से पहले भारत की 10 जगहों पर जरूर जाएं घूमने, मिलेगा सुकून और शांति

घूमने ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। घूमने से मन को शांति मिलती है और अलग जगहों और लोगों के बारे में जानने को काफी कुछ मिलता है। ऐसे में कुछ जगहें हैं, जहां आपको एक बार जरूर घूमने जाना चाहिए।

Deepali SrivastavaThu, 23 Oct 2025 05:50 PM
1/11

भारत की खूबसूरत जगहें

कहते हैं इंसान को हमेशा घूमने रहना चाहिए। ट्रैवल से न सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि खुद को और बेहतर पहचानने और बदलने का सलीका भी हम सीखते हैं। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जो स्वर्ग सी सुंदर हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान को मरने से पहले एक बार इन जगहों पर घूमने जाना चाहिए। चलिए बताते हैं आपको ये कौन सी जगहें हैं।

2/11

केदारनाथ

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है केदारनाथ। कहते हैं एक बार केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। केदारनाथ महादेव का मंदिर है और कई आपदाओं के बाद भी ये मजबूती से वहां बना हुआ है।

3/11

बद्रीनाथ

उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु का है और ये चार धामों में से एक माना जाता है। यहां पर एक बार जरूर जाएं।

4/11

ऋषिकेश

उत्तराखंड का खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन ऋषिकेश भी घूमने जरूर जाएं। यहां पर मंदिरों के अलावा आप राफ्टिंग और ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं। ऋषिकेश में राम झूला भी बना है।

5/11

सोमनाथ

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बना है सोमनाथ मंदिर। ये भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहां पर एक बार जरूर घूमने जाएं।

6/11

जगन्नाथ मंदिर

जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कई तरह के चमत्कार आपको सुनने को मिलेंगे। यहां का प्रसाद काफी स्वादिष्ट होता है।

7/11

वृंदावन

श्रीकृष्ण के खूबसूरत मंदिरों को देखना है तो वृंदावन जरूर जाएं। वृंदावन के लिए आप 2 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये सुंदर जगहों में से एक है।

8/11

वैष्णो देवी

माता दुर्गा के दर्शन के लिए आप वैष्णो देवी मंदिर जरूर जाएं। पहाड़ों पर बैठी माता रानी का सुंदर मनमोहक नजारा देखने लायक होता है।

9/11

अयोध्या

राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में अब आलीशान राम मंदिर बन चुका है। अगर आप अब तक अयोध्या नहीं गए हैं, तो एक बार ट्रिप प्लान जरूर करें। अयोध्या जाना सुकून से भरा होगा।

10/11

बनारस

बनारस की गलियां, गंगा आरती, वहां के ऐतिहासिक मंदिर और घाट आपको अलग दुनिया का अनुभव करा देंगे। बनारस एक बार जाएंगे तो आपको जीवन-मृत्यु के बारे में पता चलेगा।

11/11

हरिद्वार

हरिद्वार को लेकर कहा जाता है कि चार धामों की सैर पर निकलने से पहले यहां से होकर निकलना होता है। इसे हरि का द्वार कहा जाता है, जहां से स्वर्ग के लिए रास्ता खुलता है।

