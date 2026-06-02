दिल्ली से 300-400 किलोमीटर दूर हैं ये 10 शांत हिल स्टेशन, ठंडी हवाएं मिटा देंगी थकान

दिल्ली के पास 10 शांत हिल स्टेशन

दिल्ली के पास जब घूमने की बात आती है तो लोग मसूरी, ऋषिकेश या फिर नैनिताल का ही प्लान बनाते हैं। जबकि भीड़भाड़ से दूर समय बिताने के लिए अगर आप को जगह खोज रहे हैं तो हम आपको दिल्ली से 300-400 किलोमीटर दूर घूमने लायक 10 शांत हिल स्टेशन के बारे में बता रहे हैं।