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दिल्ली से 300-400 किलोमीटर दूर हैं ये 10 शांत हिल स्टेशन, ठंडी हवाएं मिटा देंगी थकान

दिल्ली के आसपास घूमने की ढेरों जगह हैं। कुछ रेगिस्तान हैं तो कुछ पहाड़ी हैं। यहां उन जगहों के बारे में बता रहे हैं जो दिल्ली से 300-400 किलोमीटर दूर हैं। ये शांत हिल स्टेशन हैं जो आपकी थकान मिटा सकते हैं। 

Avantika JainJun 02, 2026 11:27 pm IST
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दिल्ली के पास 10 शांत हिल स्टेशन

दिल्ली के पास जब घूमने की बात आती है तो लोग मसूरी, ऋषिकेश या फिर नैनिताल का ही प्लान बनाते हैं। जबकि भीड़भाड़ से दूर समय बिताने के लिए अगर आप को जगह खोज रहे हैं तो हम आपको दिल्ली से 300-400 किलोमीटर दूर घूमने लायक 10 शांत हिल स्टेशन के बारे में बता रहे हैं।

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धनौल्टी

भीड़भाड़ से दूर, शांति और प्राकृतिक खूबसूरती की तलाश करने वालों के लिए एक बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाली जगह है। मसूरी से कुछ ही दूरी पर स्थित ये शांत जगह देवदार और ओक के जंगलों से घिरी है।

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कनातल

कनातल उत्तराखंड का एक ऐसा छिपा हुआ रत्न है, जिसके बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। घाटी के अद्भुत नजारे वाला ये एक शांत पहाड़ी गांव है।

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चकराता

भीड़भाड़ और शोर-शराबे से दूर, ऊंचे-ऊंचे देवदार के जंगलों और प्राचीन झरनों के बीच अगर आप छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो चकराता सबसे बेहतरीन ऑप्शन है।

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लोखंडी

यह एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव है, जो उत्तराखंड के चकराता से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

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सत्तल

यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। ओक और पाइन के घने जंगलों से घिरी ये जगह मीठे पानी की सात झीलों के लिए फेमस है।

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पंगोट

घने ओक और पाइन के जंगलों से घिरा यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों के लिए दुनियाभर में फेमस है।

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बिनसर

घने जंगलों के बीच चिड़ियों की चहचहाहट सुनना चाहते हैं, तो बिनसर से बेहतर कोई जगह नहीं है।

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कसौनी

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे चाय के बागानों और लगभग हिमालय पर्वतमाला के नजारों के लिए फेमस है।

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चैल

चैल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। जो विश्व के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान के लिए प्रसिद्ध है ।

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नारकंडा

ये एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। जो अपने सेब के बागों, शानदार स्कीइंग ढलानों और लुभावने नजारों के लिए जाना जाता है।

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