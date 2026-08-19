मेहंदी के ये 10 नए पैटर्न कलेक्शन में कर लें सेव, कम समय में इन डिजाइन्स से सजाएं हाथ

फ्रंट और बैक हैंड के लिए मेहंदी के सुंदर डिजाइन

महिलाएं हर त्योहार पर या फिर किसी स्पेशल मौके पर मेहंदी से अपने हाथों को सजवाना पसंद करती हैं। इसके लिए वह एक से एक सुंदर पैटर्न खोजती हैं और सबसे प्यारे पैटर्न्स को चुनती हैं। यहां हम मेहंदी के कुछ बेहद नए डिजाइनर पैटर्न लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने हाथों पर सजा सकती हैं। ये पैटर्न रचने के बाद आपको हाथों को बेहद सुंदर बना देते हैं। यहां देखिए मेहंदी के नए डिजाइन्स जो इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं। (ALL PHOTO CREDIT-shahariars_mehendi)