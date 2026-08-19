मेहंदी के ये 10 नए पैटर्न कलेक्शन में कर लें सेव, कम समय में इन डिजाइन्स से सजाएं हाथ

महिलाएं हर त्योहार पर या फिर किसी स्पेशल मौके पर मेहंदी से अपने हाथों को सजवाना पसंद करती हैं। इसके लिए वह एक से एक सुंदर पैटर्न खोजती हैं और सबसे प्यारे पैटर्न्स को चुनती हैं। यहां हम मेहंदी के कुछ बेहद नए डिजाइनर पैटर्न लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने हाथों पर सजा सकती हैं। ये पैटर्न रचने के बाद आपको हाथों को बेहद सुंदर बना देते हैं। यहां देखिए मेहंदी के नए डिजाइन्स जो इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं। (ALL PHOTO CREDIT-shahariars_mehendi)
मिनिमल मेहंदी पसंद करने वालों के लिए ये डिजाइन सबसे अच्छा है। अगर आप हाथों में रेगुलर डिजाइन से हटके कुछ लगवाना चाहती हैं तो इस तरह के पैटर्न को लगवाएं।
हाथों के पीछे इस तरह से एक बड़ा मोर डिजाइन लगवाएं। ये काफी सुंदर दिखता है। अगर आप खुद से मेहंदी लगा रही हैं तो इस तरह के डिजाइन को बनवाना सबसे आसान है।
त्योहारों पर इस तरह का डिजाइन काफी ज्यादा लगवाया जाता है। ये डिजाइन खुला-खुला लगाया जाता है इसलिए दिखने में काफी सुंदर लगता है।
वी पैटर्न वाला मेहंदी डिजाइन इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड में। महिलाएं हाथों के पीछे और आगे इस तरह के डिजाइन को लगवाना खूब पसंद करती हैं।
मेहंदी में बना कमल रचने के बाद काफी सुंदर दिखता है। इस डिजाइन में एक हाथ पर कमल का बहुत सुंदर पैटर्न बना है और दूसरे हाथों पर एक छोटी बेल बनी है।
लड़कियों को इस तरह का मेहंदी डिजाइन खासतौर से काफी ज्यादा पसंद आता है। हाथों के पीछे एक लाइन में थोड़ा गैप छोड़ते हुए आप फूलों का ये पैटर्न बनवाएं। ये रचने के बाद सुंदर दिखता है।
हाथों पर ये डिजाइनर मेहंदी डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। इस डिजाइन में एक हाथ पर गैप रखते हुए फूलों के छोटे पैटर्न बने हैं और दूसरी हथेली के हाफ हिस्से पर एक बेल डिजाइन बना है।
ये पैटर्न आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। महिलाएं इस तरह के डिजाइन को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। मेहंदी का रंग आने के बाद ये डिजाइन हाथों पर खूब खिलता है।
ये वाला सिंगल पैटर्न मेहंदी डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। इस डिजाइन की बारीकी रचने के बाद काफी खूबसूरत दिखाई देती है। अगर आप सिंगल पैटर्न लगवाना पसंद करते हैं तो इस डिजाइन को चुनें।
अगर किसी अलग डिजाइन की मेहंदी को लगवाना पसंद करते हैं तो इस तरह से फूल बनवाएं। इस तरह के डिजाइन को लगवाने के बाद हाथ काफी ज्यादा क्लासी दिखाई देते हैं।