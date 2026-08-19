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चेहरे पर रेजर चलाने से पहले दूर करें ये 10 कंफ्यूजन, हर सवाल का मिलेगा सही और आसान जवाब

चेहरे के रोएं या अनचाहे बालों को हटाने के लिए महिलाएं फेशियल रेजर का इस्तेमाल करना चाहती हैं लेकिन इसे यूज करने से पहले उनके मन में खूब कंफ्यूजन रहती है। ऐसे में हम आपको फेस रेजर से जुड़े 10 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे रहे हैं। पढ़ें-

Avantika JainAug 19, 2026 09:20 am IST
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फेस रेजर से जुड़ी 10 सबसे कॉमन कंफ्यूजन

कुछ महिलाएं अपने चेहरे के रोएं यानी अनचाहे बालों को हटाने की तमाम कोशिशें करती हैं। अधिकतर समय इन बालों को हटाने के लिए काफी ज्यादा दर्द महसूस करना पड़ता है। ऐसे में फेशियल रेजर का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप बिना किसी दर्द झेले चेहरे के अनचाहे बालों को साफ करना चाहती हैं तो फेस रेजर का इस्तेमाल करना बेहतरीन है। हालांकि इसके इस्तेमाल से पहले कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। ऐसे में यहां हम 10 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब बता रहे हैं, जानिए।

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क्या चेहरे के बाल घने या गहरे रंग के आते हैं?

बहुत सी महिलाओं का मानना है कि फेस रेजर का इस्तेमाल करने से बाल घने या गहरे रंग के आएगा। लेकिनए ये एक मिथक है। शेविंग से बाल सतह से कटते हैं और इससे उनकी मोटाई, रंग या बढ़ने की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आता। जब बाल दोबारा उगते हैं तो वे खुरदरे लग सकते हैं क्योंकि उनका सिरा कुंद होता है।

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क्या फेस रेजर का इस्तेमाल करना सेफ है?

अगर आप सही तरह से फेशियल रेजर का इस्तेमाल किया जाए तो ये सेफ हैं। बस ध्यान रखें कि साफ और तेज फेशियल रेजर का सही तरीके से इस्तेमाल करें।

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क्या हो सकते हैं पिंपल्स?

फेस रेजर का इस्तेमाल करने से जलन या रेजर बम्प्स हो सकते हैं, खासतौर से तब जब आप कोलेजन या खराब रेजर का इस्तेमाल करते हैं।

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क्या मैं चेहरे के हल्के रोएं और सख्त बालों को एक ही रेजर से शेव कर सकते हैं?

एक फेशियल रेजर दोनों तरह के बालों को हटा सकता है, लेकिन सख्त बालों पर जलन कम करने के लिए ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ सकती है।

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क्या महिलाओं के चेहरे के बाल हटाने के लिए रेजर का इस्तेमाल सही है?

अगर साफ स्किन पर सही फेशियल रेजर का धीरे-धीरे इस्तेमाल किया जाए तो ये आमतौर पर सही माना जाता है। पिंपल वाली स्किन वाले लोगों को एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए।

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क्या सेंसिटिव स्किन पर फेशियल रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं?

जी हां आप इस तरह की स्किन पर रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जलन होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जेंटल तरीके का इस्तेमाल करना और पहले से ही जलन वाली या कटी-फटी त्वचा से बचना जरूरी है।

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कितनी बार अपने चेहरे पर शेव कर सकते हैं?

यह आपकी स्किन और बालों की ग्रोथ पर निर्भर करता है। कई लोग हर 1-3 हफ्ते में ऐसा करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई तय शेड्यूल नहीं है।

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क्या शेव से पहले किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए?

यह पूरी तरह से फेशियल रेजर और तरीके पर निर्भर करता है। हर रेजर के लिए एक ही तरीका काम करेगा, ऐसा मानने के बजाय हमेशा रेजर पर लिखे दिशा निर्देश पढ़ें। आप चाहें तो एलो वेरा का इस्तेमाल कर सकती हैं।

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क्या फेस रेजर से काले धब्बे हो सकते हैं?

शेविंग से आमतौर पर त्वचा का रंग गहरा नहीं होता, लेकिन जलन या सूजन के कारण कभी-कभी सूजन के बाद हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है।

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फेस रेजर इस्तेमाल करने के बाद क्या लगाना चाहिए?

आप चेहरे पर हल्का और बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो तुरंत हार्ड एक्सफोलिएंट, स्ट्रॉन्ग एसिड या जलन पैदा करने वाले एक्टिव इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करने से बचें।

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