चेहरे पर रेजर चलाने से पहले दूर करें ये 10 कंफ्यूजन, हर सवाल का मिलेगा सही और आसान जवाब

कुछ महिलाएं अपने चेहरे के रोएं यानी अनचाहे बालों को हटाने की तमाम कोशिशें करती हैं। अधिकतर समय इन बालों को हटाने के लिए काफी ज्यादा दर्द महसूस करना पड़ता है। ऐसे में फेशियल रेजर का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप बिना किसी दर्द झेले चेहरे के अनचाहे बालों को साफ करना चाहती हैं तो फेस रेजर का इस्तेमाल करना बेहतरीन है। हालांकि इसके इस्तेमाल से पहले कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। ऐसे में यहां हम 10 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब बता रहे हैं, जानिए।
बहुत सी महिलाओं का मानना है कि फेस रेजर का इस्तेमाल करने से बाल घने या गहरे रंग के आएगा। लेकिनए ये एक मिथक है। शेविंग से बाल सतह से कटते हैं और इससे उनकी मोटाई, रंग या बढ़ने की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आता। जब बाल दोबारा उगते हैं तो वे खुरदरे लग सकते हैं क्योंकि उनका सिरा कुंद होता है।
अगर आप सही तरह से फेशियल रेजर का इस्तेमाल किया जाए तो ये सेफ हैं। बस ध्यान रखें कि साफ और तेज फेशियल रेजर का सही तरीके से इस्तेमाल करें।
फेस रेजर का इस्तेमाल करने से जलन या रेजर बम्प्स हो सकते हैं, खासतौर से तब जब आप कोलेजन या खराब रेजर का इस्तेमाल करते हैं।
एक फेशियल रेजर दोनों तरह के बालों को हटा सकता है, लेकिन सख्त बालों पर जलन कम करने के लिए ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ सकती है।
अगर साफ स्किन पर सही फेशियल रेजर का धीरे-धीरे इस्तेमाल किया जाए तो ये आमतौर पर सही माना जाता है। पिंपल वाली स्किन वाले लोगों को एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए।
जी हां आप इस तरह की स्किन पर रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जलन होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जेंटल तरीके का इस्तेमाल करना और पहले से ही जलन वाली या कटी-फटी त्वचा से बचना जरूरी है।
यह आपकी स्किन और बालों की ग्रोथ पर निर्भर करता है। कई लोग हर 1-3 हफ्ते में ऐसा करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई तय शेड्यूल नहीं है।
यह पूरी तरह से फेशियल रेजर और तरीके पर निर्भर करता है। हर रेजर के लिए एक ही तरीका काम करेगा, ऐसा मानने के बजाय हमेशा रेजर पर लिखे दिशा निर्देश पढ़ें। आप चाहें तो एलो वेरा का इस्तेमाल कर सकती हैं।
शेविंग से आमतौर पर त्वचा का रंग गहरा नहीं होता, लेकिन जलन या सूजन के कारण कभी-कभी सूजन के बाद हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है।
आप चेहरे पर हल्का और बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो तुरंत हार्ड एक्सफोलिएंट, स्ट्रॉन्ग एसिड या जलन पैदा करने वाले एक्टिव इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करने से बचें।