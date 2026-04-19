इन 10 गलतियों की वजह से ही वेट लॉस रुक जाता है, आज से ही बंद कर दें

वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की लेकिन एक दो किलो कम होने के बाद अब वेट लॉस नहीं हो रहा। आपकी कई सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही और चाहकर भी वजन घटने का नाम नहीं ले रहा तो इसके लिए आपकी ये 10 गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। डॉक्टर बिमल चटर्जी ने उन 10 गलतियों को गिनाया जो वेट लॉस के दौरान ज्यादातर लोग करते हैं।
काफी सारे लोग कैलोरी कट करने के लिए खाना कम कर देते हैं। जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और शाम होते तक इतनी भूख लगती है लोग पहले से भी डबल खा लेते हैं। जो वेट लॉस को रोक देती है।
क्रैश डाइट के चक्कर ना पड़े, डाइट को बैलेंस रखें। जिसमे प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा हो जिससे भूख ना लगे।
केवल एक्सरसाइज से वजन नहीं घटेगा, अगर एक्सरसाइज के साथ सही डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा।
कैलोरी कम कर देते हैं लेकिन प्रोटीन फाइबर को खाने में नहीं जोड़ते, जिससे दिनभर भूख लगती है और आप ओवरईटिंग करने लगते हैं।
कई बार शरीर डिहाइड्रेटेड होता है और लोग भूख समझकर स्नैक्स खाने लगते हैं। जबकि उस वक्त शरीर को पानी की जरूरत होती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
अगर शरीर को पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी तो शरीर में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा और वो हार्मोंस को डिस्टर्ब कर वेट को बढ़ाएगा।
काफी सारे लोग पैकेट वाले ऐसे फूड खाते हैं जिस पर डाइट लिखा होता है। लेकिन ये फूड भी प्रोसेस्ड होते हैं और सेहत के लिए हार्मफुल, इसकी कैलोरी शरीर के वजन को बढ़ाती है।
वेट लॉस धीरे-धीरे होता है। आपको दस से पंद्रह दिन में कोई रिजल्ट नजर नहीं आएगा। इसलिए क्विक रिजल्ट के फेर में ना पड़ें।
कुछ लोग जिन्हें इमोशनल स्ट्रेस होता है वो ज्यादा स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करें और दूर रहे।
अगर आपको वेट लॉस करना है तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। केवल दो दिन हफ्ताभर करने से कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन लगातार एक से दो महीने करना होगा तभी कुछ रिजल्ट नजर आएगा।