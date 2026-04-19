इन 10 गलतियों की वजह से ही वेट लॉस रुक जाता है, आज से ही बंद कर दें

वेट लॉस ना होने की 10 गलतियां

वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की लेकिन एक दो किलो कम होने के बाद अब वेट लॉस नहीं हो रहा। आपकी कई सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही और चाहकर भी वजन घटने का नाम नहीं ले रहा तो इसके लिए आपकी ये 10 गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। डॉक्टर बिमल चटर्जी ने उन 10 गलतियों को गिनाया जो वेट लॉस के दौरान ज्यादातर लोग करते हैं।