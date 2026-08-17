मेहंदी की शौकीन हैं तो सेव कर लें ये 10 क्लासी डिजाइन, हाथों पर लगवाकर मिलेगी वाहवाही!

मेहंदी के मिनिमल और सुंदर डिजाइन

महिलाओं को अपने मेहंदी वाले हाथ सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। आजकल मेहंदी के ऐसे पैटर्न्स लगाए जाते हैं जो वाकई में मनमोहक होते हैं। ऐसे में अगर आने वाले फेस्टिव सीजन में आप मेहंदी के क्लासी डिजाइन लगवाना चाहती हैं तो एक बार यहां दिए डिजाइन्स पर नजर डालें। आने वाले फेस्टिवल्स से पहले अपनी पसंद के डिजाइन को सेव करें ताकी मेहंदी लगवाने से पहले आपको बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं खोजने पड़ें।