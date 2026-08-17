मेहंदी की शौकीन हैं तो सेव कर लें ये 10 क्लासी डिजाइन, हाथों पर लगवाकर मिलेगी वाहवाही!

महिलाओं को अपने मेहंदी वाले हाथ सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। आजकल मेहंदी के ऐसे पैटर्न्स लगाए जाते हैं जो वाकई में मनमोहक होते हैं। ऐसे में अगर आने वाले फेस्टिव सीजन में आप मेहंदी के क्लासी डिजाइन लगवाना चाहती हैं तो एक बार यहां दिए डिजाइन्स पर नजर डालें। आने वाले फेस्टिवल्स से पहले अपनी पसंद के डिजाइन को सेव करें ताकी मेहंदी लगवाने से पहले आपको बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं खोजने पड़ें।
हथेली के सेंटर में एक सर्कल बनाकर उसके अंदर हाथी बनवाएं और भरे हुए हथेली डिजाइन के लिए हर तरफ कमल के फूल बनवाएं। फोटो क्रेडिट- weddingwireindia
हाथों के पीछे इस तरह से कमल के फूल की दो बेल बनाएं और बीच में बेल डिजाइन बनाएं। इसमें बीच में बहुत बारीक डोट्स बनाएं। फोटो क्रेडिट- mitali_meharwade_mehendi
बारीकी से लगा मेहंदी का ये डिजाइन काफी अच्छा लगता है। इसमे पैटर्न छोटे-छोटे बने हैं इसलिए रचने पर काफी अच्छे दिखते हैं। फोटो क्रेडिट- heena_by_harshada
मेहंदी में फूलों का डिजाइन काफी अच्छा लगता है। आप इस डिजाइन की तरह सेंटर में कमल का फूल बनवाएं और उंगलियों पर गुलाब बनवाएं। फोटो क्रेडिट- mitali_meharwade_mehendi
इस तरह क डिजाइन हाथों पर काफी अच्छा लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा भरा हुआ डिजाइन पसंद नहीं करती हैं तो इस तरह के पैटर्न को चुनें। फोटो क्रेडिट- mitali_meharwade_mehendi
मेहंदी का ये डिजाइन दिखने में भले ही सिंपल हो लेकिन रचने के बाद ये काफी अच्छा लगता है। इसे आप हाथों के पीछे लगवा सकते हैं। फोटो क्रेडिट- kashishramanimehndiartist
सिंपल सर्कल डिजाइन हाथों पर अच्छा लगता है। इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलाई पर एक बैंड स्टाइल बनाएं और हथेली पर बारीक छोटे फूल। फोटो क्रेडिट- kashishramanimehndiartist
एक उंगली पर इस तरह से बारीक मेहंदी डिजाइन लगवाएं और इसमें ऊपर एक छोटा मोर भी बनवाएं। फोटो क्रेडिट- creatosart_jamnagar
इस तरह का मेहंदी डिजाइन बहुत ज्यादा क्लासी लगता है। इसे फ्रंट और बैक दोनों तरफ बनवा सकते हैं। फोटो क्रेडिट- creatosart_jamnagar
हाथों पर इस तरह की डिजाइनर मेहंदी काफी अच्छी लगती है। अगर आप हर बार मेहंदी में एक ही तरह का मोर बनवाती हैं तो इस बार कुछ अलग तरह से इसे बनवाएं। फोटो क्रेडिट- kavitamehndiart_rajkot