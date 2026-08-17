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मेहंदी की शौकीन हैं तो सेव कर लें ये 10 क्लासी डिजाइन, हाथों पर लगवाकर मिलेगी वाहवाही!

चाहती हैं कि मेहंदी लगे हुए हाथ क्लासी दिखें तो आपको यहां दिए डिजाइन पर एक नजर जरूर डालनी चाहिए। ये डिजाइन बहुत सुंदर हैं और हाथों पर लगने के बाद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। 

Avantika JainAug 17, 2026 10:30 am IST
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मेहंदी के मिनिमल और सुंदर डिजाइन

महिलाओं को अपने मेहंदी वाले हाथ सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। आजकल मेहंदी के ऐसे पैटर्न्स लगाए जाते हैं जो वाकई में मनमोहक होते हैं। ऐसे में अगर आने वाले फेस्टिव सीजन में आप मेहंदी के क्लासी डिजाइन लगवाना चाहती हैं तो एक बार यहां दिए डिजाइन्स पर नजर डालें। आने वाले फेस्टिवल्स से पहले अपनी पसंद के डिजाइन को सेव करें ताकी मेहंदी लगवाने से पहले आपको बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं खोजने पड़ें।

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मिनिमल मेहंदी डिजाइन

हथेली के सेंटर में एक सर्कल बनाकर उसके अंदर हाथी बनवाएं और भरे हुए हथेली डिजाइन के लिए हर तरफ कमल के फूल बनवाएं। फोटो क्रेडिट- weddingwireindia

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कमल फूल वाली बेल

हाथों के पीछे इस तरह से कमल के फूल की दो बेल बनाएं और बीच में बेल डिजाइन बनाएं। इसमें बीच में बहुत बारीक डोट्स बनाएं। फोटो क्रेडिट- mitali_meharwade_mehendi

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मिनिमल मेहंदी डिजाइन

बारीकी से लगा मेहंदी का ये डिजाइन काफी अच्छा लगता है। इसमे पैटर्न छोटे-छोटे बने हैं इसलिए रचने पर काफी अच्छे दिखते हैं। फोटो क्रेडिट- heena_by_harshada

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कमल और गुलाब के फूल का डिजाइन

मेहंदी में फूलों का डिजाइन काफी अच्छा लगता है। आप इस डिजाइन की तरह सेंटर में कमल का फूल बनवाएं और उंगलियों पर गुलाब बनवाएं। फोटो क्रेडिट- mitali_meharwade_mehendi

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स्टाइलिश मेहंदी डिजाइन

इस तरह क डिजाइन हाथों पर काफी अच्छा लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा भरा हुआ डिजाइन पसंद नहीं करती हैं तो इस तरह के पैटर्न को चुनें। फोटो क्रेडिट- mitali_meharwade_mehendi

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सिंपल मेहंदी डिजाइन

मेहंदी का ये डिजाइन दिखने में भले ही सिंपल हो लेकिन रचने के बाद ये काफी अच्छा लगता है। इसे आप हाथों के पीछे लगवा सकते हैं। फोटो क्रेडिट- kashishramanimehndiartist

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ईजी सर्कल डिजाइन

सिंपल सर्कल डिजाइन हाथों पर अच्छा लगता है। इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलाई पर एक बैंड स्टाइल बनाएं और हथेली पर बारीक छोटे फूल। फोटो क्रेडिट- kashishramanimehndiartist

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मिनिमल फिंगर मेहंदी डिजाइन

एक उंगली पर इस तरह से बारीक मेहंदी डिजाइन लगवाएं और इसमें ऊपर एक छोटा मोर भी बनवाएं। फोटो क्रेडिट- creatosart_jamnagar

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छोटे फूलों का बंच

इस तरह का मेहंदी डिजाइन बहुत ज्यादा क्लासी लगता है। इसे फ्रंट और बैक दोनों तरफ बनवा सकते हैं। फोटो क्रेडिट- creatosart_jamnagar

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डिजाइनर मेहंदी

हाथों पर इस तरह की डिजाइनर मेहंदी काफी अच्छी लगती है। अगर आप हर बार मेहंदी में एक ही तरह का मोर बनवाती हैं तो इस बार कुछ अलग तरह से इसे बनवाएं। फोटो क्रेडिट- kavitamehndiart_rajkot

Mehndi Design Mehndi Design Image Raksha Bandhan
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