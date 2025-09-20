ब्लाउज की ऐसी धांसू डिजाइन बैक पर बनवा ली तो मुड़कर देखते रह जाएंगे लोग

ब्लाउज डिजाइन

साड़ी का मेन अट्रैक्शन तो उसका ब्लाउज ही होता है। साड़ी के साथ सही कलर कॉम्बिनेशन के साथ उसकी फिटिंग, बाजू और नेकलाइन की डिजाइन के साथ बैक पर बनी डिजाइन भी मैटर करती है। क्योंकि केवल फ्रंट में बनी डिजाइन नहीं बल्कि बैक पर गॉर्जियस स्टिचिंग ही इसे खास बनाती है। तो फेस्टिवल सीजन में गरबा के लिए ब्लाउज सिलवा रहीं या फिर करवा चौथ पर पहनने के लिए ब्लाउज स्टिच करवाना है। इन डिजाइन को जरूर सेव कर लें।