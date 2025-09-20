10 latest fancy new blouse design modern pattern to stitch for karwa chauth ब्लाउज की ऐसी धांसू डिजाइन बैक पर बनवा ली तो मुड़कर देखते रह जाएंगे लोग
ब्लाउज की ऐसी धांसू डिजाइन बैक पर बनवा ली तो मुड़कर देखते रह जाएंगे लोग

Blouse Back Design: ब्लाउज की बैक से लेकर स्लीव पर डिजाइन स्टिच करवा लिया तो पूरी साड़ी का लुक ही डिजाइनर बन जाता है। इस करवा चौथ भीड़ में सबसे हटकर दिखना है तो इन डिजाइन को स्टिच करवाने से पहले ही देख लें। 

AparajitaSat, 20 Sep 2025 05:35 PM
1/11

ब्लाउज डिजाइन

साड़ी का मेन अट्रैक्शन तो उसका ब्लाउज ही होता है। साड़ी के साथ सही कलर कॉम्बिनेशन के साथ उसकी फिटिंग, बाजू और नेकलाइन की डिजाइन के साथ बैक पर बनी डिजाइन भी मैटर करती है। क्योंकि केवल फ्रंट में बनी डिजाइन नहीं बल्कि बैक पर गॉर्जियस स्टिचिंग ही इसे खास बनाती है। तो फेस्टिवल सीजन में गरबा के लिए ब्लाउज सिलवा रहीं या फिर करवा चौथ पर पहनने के लिए ब्लाउज स्टिच करवाना है। इन डिजाइन को जरूर सेव कर लें।

2/11

पर्ल डिटेलिंग

ब्लाउज की डिजाइन को क्लासी लुक देना चाहते हैं तो पर्ल की एंब्रायडरी करें। पर्ल को स्टिक करें या फिर स्टिच करें। इससे ब्लाउज बिल्कुल हटके डिजाइन में तैयार हो जाएगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/11

ब्यूटीफुल स्लीव

ब्लाउज को थोड़ा हटके डिजाइन में सिलवाना है तो नेट या टिशू की मदद से पफ स्लीव बनवाएं और नीचे की तरफ ब्लाउज का फैब्रिक स्टिच करवा लें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/11

बाजुओं से दें रॉयल लुक

गोल्डन कलर के ब्लाउज पीस पर स्लीव में डिजाइन के साथ एंब्रायडरी बनवाएं। ये लुक क्रिएट करेंगी तो ब्यूटीफुल नजर आएगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/11

राउंड शेप ब्लाउज स्लीव डिजाइन

हॉल्टर नेक डिजाइन का ब्लाउज पसंद है लेकिन स्लीवलेस नहीं पहनना चाहती हैं तो इस तरह का शियर फैब्रिक स्टिच करवा लें। ये लुक गॉर्जियस दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/11

करवाएं एंब्रायडरी

साड़ी से अपोजिट कलर के ब्लाउज को लेकर उस पर दबके कढ़ाई करवा लें और बाजुओं पर ऐसे मोतियों के बाजूबंद स्टिच करवाएं। ये लुक रानी-महारानी वाला फील देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/11

डांडिया स्पेशल ब्लाउज

डांडिया खेलने की तैयारी है तो किसी भी साड़ी के ब्लाउज को इस तरह मिरर वर्क और गोटा लगवाकर स्टिच करवाएं। ये काफी शानदार डिजाइन दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/11

लगवाएं मोतियों वाले टेसल्स

ब्लाउज के दो भाग और बीच में मोतियों के टेसल्स के साथ स्टिच कर जोड़ें। ये डिजाइनर ब्लाउज काफी हॉट लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

9/11

लैस वर्क

ब्लाउज को क्लासी लुक देना चाहती हैं तो शियर फैब्रिक की बैक स्टिच करवाने के साथ उसमे लैस को सिलवाएं। ये डिजाइन हटके दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

10/11

बैक नेक पर शियर फैब्रिक

साड़ी के ब्लाउज को डीप बैक नेक के साथ स्टिच करवाएं और बीच में बूटी वाले नेट या शिफॉन फैब्रिक को स्टिच करवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

11/11

शियर फैब्रिक

ब्लाउज की बैक पर शियर फैब्रिक और वो भी इस तरह की डिजाइन के साथ स्टिच करवाएं। हटके लुक मिलेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

