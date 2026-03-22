10 साल से पहले बच्चों को सिखा दें ये 10 आदतें, बड़े होकर बनेंगे डिसिप्लिन

बच्चे को उत्साह से बोलना और रहना सिखाएं

पैरेंट्स डिसिप्लिन के नाम पर बच्चों की एनर्जी और कॉन्फिडेंस को दबा देते हैं। बच्चे को हमेशा हंसकर, उत्साह के साथ बोलना सिखाएं। ऐसा करने से उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बच्चे को हमेशा खुश रहना सिखाएं। हर वक्त उदास रहना, किसी काम को करने का मन ना करना या चुपचाप रहना ऐसा करने से बच्चों को अंदर ना केवल निगेटिव एनर्जी दिखती है बल्कि उनमे कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगता है। बच्चा जब 4-5 साल का होने लगे तभी उसमे ये हैबिट डेवलप करें।