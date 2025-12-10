इन 10 फलों में होती है सबसे कम कैलोरी, वजन घटाना है तो इन्हें डेली डायट में करें शामिल

मोटापा आजकल हर व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। मोटापे के कारण शरीर को कई तरह की बीमारियां जैसे मधुमेह, हार्ट अटैक का खतरा, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है। वजन कम करने के लिए लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं और डायटिंग पर भी लगे रहते हैं। अगर आप भी वजन कम करने के लिए डायट फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ फलों के अपनी डायट में शामिल करें। इन फलों में लो कैलोरी होती है और फायबर ज्यादा होता है। ये आपका वजन कम करने में हेल्प करेंगे, चलिए इनके बारे में बताते हैं।
तरबूज में 92 प्रतिशत तक पानी होता है और इसमें विटामिन ए, सी, बी6, पोटैशियम, लाइकोपीन जैसे तत्व होते हैं। तरबूज शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और कैलोरी में भी कम होता है। पेट को लंबे समय तक भरा रखता है।
सेब हर दिन खाने के सलाह खुजद डॉक्टर देते हैं। सेब में पानी (लगभग 85%), कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन C और B-कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम होता है। इसमें भी कैलोरी की मात्रा कम होती है।
संतरा में विटामिन C, विटामिन A, फाइबर, पोटैशियम, कैल्शियम होता है। संतरा भी पानी युक्त और फायबर से भरपूर होता है। संतरा भी आप वेट लॉस के लिए खा सकते हैं।
गर्मियों के मौसम में मिलने वाला खरबूजा भी आपका वजन कम करने में हेल्प कर सकता है। खरबूजे में विटामिन ए, सी, पोटेशियम, फोलेट और फाइबर होते हैं। ये सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और वजन कम करने में सहायक भी।
स्ट्रॉबेरी सर्दियों के सीजन में खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी सिर्फ स्किन के लिए ही अच्छी नहीं होती बल्कि ये मोटापा भी कम करती है। इसमें 32 kcal/gm कैलोरी होती है। स्ट्रॉबेरी को आप स्मूदी या ओट्स में भी डालकर खा सकते हैं।
कीवी खाने से खून की कमी नहीं होती और सेहत के लिए भी ये फायदेमंद होता है। कीवी में विटामिन सी, विटामिन K, विटामिन E, फाइबर, पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं। कीवी में कैलोरी काफी कम मात्रा में होती है और इसे खाने से आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा।
पपीता में लाइकोपीन, विटामिन ए, सी, पोटेशियम, फोलेट और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसे भी लो कैलोरी फ्रूट माना जाता है। पपीता को आप नाश्ते में खा सकते हैं, इससे वजन नहीं बढ़ता है।
अमरूद में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन ए, बी6, और फोलेट पाया जाता है। 100 ग्राम अमरूद में 68 कैलोरी पाई जाती है। अमरूद भी आप वेट लॉस डायट में शामिल कर सकते हैं। इसे खाने से अन्य स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं।
नाशपाती में विटामिन (C, K), खनिज (पोटेशियम, कॉपर), फाइबर और पानी होता है। इसे भी कम कैलोरी वाला फ्रूट माना जाता है, जिसे आप वेट लॉस डायट में शामिल कर सकते हैं। इसे खाने से पाचन भी बेहतर होता है।
अनार खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अनार खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती और इसमें मौजूद फायबर पेट को भरता है। अनार खाने से भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। इसमें विटामिन K, पोटेशियम, फोलेट, फाइबर और मैंगनीज भी होता है, जो सेहत के लिए अच्छा है।