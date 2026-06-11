कॉटन हो या बनारसी..हर साड़ी के साथ जचेंगे बाजू के ये 10 डिजाइन, ब्लाउज के लिए सेव कर लें!

ब्लाउज की बाजू के 10 फैंसी डिजाइन

ब्लाउज का लुक सिर्फ नेकलाइन से ही नहीं आता, बल्कि उसकी स्लीव्स पर भी काफी हद तक डिपेंड होता है। आजकल तो डिजाइनर ब्लाउज का ट्रेंड है, जिसमें स्लीव्स काफी स्टाइलिश तरीके से स्टिच की जाती हैं। डेली वियर की बेसिक साड़ियों के साथ अगर इस तरह की फैंसी स्लीव्स वाले ब्लाउज बनवा लें, तो ओवरऑल लुक काफी सुंदर आता है। यहां हम आपके लिए ब्लाउज की बाजू के कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आप टेलर से बनवा सकती हैं। यकीन मानिए आपके सिंपल ब्लाउज पीस भी इनकी मदद से डिजाइनर लगेंगे। (All Images Credit- Pinterest)