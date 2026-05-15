Vat Savitri Puja 2026: वट सावित्री की पूजा से पहले ही हाथों पर रचा लें मेहंदी, सेव कर लें ये सिंपल डिजाइन

सिंपल एंड ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन

वट सावित्री की पूजा सुहागिन स्त्रियां करती हैं। महिलाएं इस दिन पूरे साज-शृंगार के साथ रेडी होती हैं और बरगद के पेड़ की फेरी लगाकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। मेहंदी के बिना ये शृंगार अधूरा लगता है। लेकिन ज्यादातर महिलाओं के पास समय की कमी होती है या फिर मेहंदी लगाना नहीं आता, ऐसे में ये 10 आसान सी डिजाइन को हाथों पर लगाकर हो जाएं तैयार। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)