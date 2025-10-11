दिवाली पर दरवाजे से लेकर ड्राईंग रूम के किनारों पर बनाएं बॉर्डर वाली रंगोली , सेव कर लें 10 फोटोज

दिवाली रंगोली डिजाइन

दिवाली का त्योहार पूरे 5 दिन का होता है। धनतेरस के साथ ही त्योहारों की धूम स्टार्ट हो जाती है। साफ-सफाई से लेकर सजावट का काम पहले ही हो जाना चाहिए। नहीं तो आखिरी मौके पर सबकुछ ठीक से नहीं होता। इस बार पहले से ही दिवाली की सजावट खत्म कर लेना चाहती हैं तो मेनगेट से लेकर ड्राईंग रूम के किनारों पर इन ब्यूटीफुल बॉर्डर वाली डिजाइन को बनाएं। ये काफी आसान और ब्यूटीफुल हैं।