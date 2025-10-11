दिवाली पर दरवाजे से लेकर ड्राईंग रूम के किनारों पर बनाएं बॉर्डर वाली रंगोली , सेव कर लें 10 फोटोज

दिवाली का त्योहार पूरे 5 दिन का होता है। धनतेरस के साथ ही त्योहारों की धूम स्टार्ट हो जाती है। साफ-सफाई से लेकर सजावट का काम पहले ही हो जाना चाहिए। नहीं तो आखिरी मौके पर सबकुछ ठीक से नहीं होता। इस बार पहले से ही दिवाली की सजावट खत्म कर लेना चाहती हैं तो मेनगेट से लेकर ड्राईंग रूम के किनारों पर इन ब्यूटीफुल बॉर्डर वाली डिजाइन को बनाएं। ये काफी आसान और ब्यूटीफुल हैं।
कई बार घरों में फ्रंट में जगह कम होती है। ऐसे में ये बॉर्डर बनी रंगोली डिजाइन खूबसूरत भी दिखती है और आपके रंगोली बनाने की इच्छा को भी पूरा करती है। अब त्योहार का दिन बिना रंगोली के अधूरा लगता है तो घर के कोनों पर इस तरह की डिजाइन बना दें। कमल के फूल की डिजाइन काफी आसान है और आराम से बन जाएगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
सिंपल डिजाइन की खोज में हैं तो घर के मंदिर के किनारों पर या मेनगेट के किनारे पर लाल गुड़हल के फूल के साथ फूल-पत्ती इन डिजाइन को बनाएं। ये ब्यूटीफुल दिखता है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
छोटे-छोट पांच पंखुड़ी वाले फूलों के साथ पत्तियों और स्टेम्स का कॉम्बिनेशन किनारों पर खूबसूरत दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
छोटे फूलों के साथ केवल पत्ती की डिजाइन को दीवार से सटाकर एक कोने पर बनाएं। ये बनाना भी आसान है और रंगोली की डिजाइन भी ब्यूटीफुल दिखती है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
अगर आप पूरे कमरे में डिजाइन बनाना पसंद नहीं करती हैं तो केवल छोटे बॉर्डर बनाकर मंदिर के कोने में सजाएं। ये डिजाइन हर बार से हटके लुक देगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ये रंगोली बॉर्डर की डिजाइन भी काफी अलग है। सिंगल बॉर्डर बनाना चाहती हैं तो इस तरह से फटाफट डिजाइन बनाकर रात को उस पर दिए रखा ना भूलें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
दीवारों के किनारों पर ऐसी जिगजैग पटैर्न वाली रंगोली डिजाइन बनाएं और उसके फूलों को मोरपंघ के कलर से करें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
अगर बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो फूलों से रंगोली को भी दीवार के किनारे-किनारे सजा लें। ये सुंदर दिखेगा।
रंगोली का पैटर्न बनाने के के साथ ये डिजाइन काफी सरल होती है और फटाफट बनकर रेडी हो जाती है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
घर के मेनगेट पर फटाफट से सुंदर रंगोली डिजाइन बनाना है तो सबसे पहले दीवार के किनारों पर इस डिजाइन को बनाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)