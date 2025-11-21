आयुर्वेद में मना हैं ये 10 चीजें, फिर भी रोज करते हैं ज्यादातर लोग! आप भी चेक करें

आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर आप आयुर्वेद के नियम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो कई बीमारियां वैसे ही दूर रहती हैं। हालांकि ऐसी भी कई चीजें हैं, जिन्हें आयुर्वेद में करने से मना किया गया है, लेकिन हैरानी की बात है कि हम में से ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर ये चीजें करते हैं। आइए जानते हैं - (Credit: @drmishtyinframes_Instagram)
खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से अग्नि (डाइजेस्टिव फायर) स्लो होती है, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और गट में मौजूद फैट कठोर हो जाता है। कई मॉडर्न स्टडीज भी बताती हैं कि ऐसा करने से एंजाइम एक्टिविटी स्लो होती है और न्यूट्रिएंट एब्जॉरपशन कम होता है।
सुबह का ब्रेकफास्ट दिनभर की सबसे जरूरी मील होता है। ये शरीर को दिनभर के लिए एनर्जी देता है। ये भी ध्यान रखें कि सुबह का ब्रेकफास्ट ठंडा ना हो। आयुर्वेद के मुताबिक सुबह का समय 'कफ' का होता है, इसलिए गर्म और हल्का भोजन करना चाहिए।
आयुर्वेद की मानें तो सुबह ब्रह्ममुहुर्त (सूरज उगने से पहले) का समय उठने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में हार्मोनल बैलेंस बना रहता है और मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है। वहीं देर रात तक जागना सेहत के लिए बहुत खराब माना जाता है।
सूरज ढलने के बाद फोन या टीवी जैसे चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए। दरअसल इनसे निकालने वाली ब्लू लाइट स्लीप हार्मोन (मेलाटोनिन) को डिस्टर्ब कर देती है। आयुर्वेद की भाषा में इसे पित्त का बिगड़ना कहते हैं।
खाने के साथ या तुरंत बाद फल खाने से पेट में 'अमा' (टॉक्सिंस) और फर्मेंटेशन हो सकता है। न्यूट्रीशनिस्ट भी कहते हैं कि फ्रूट शुगर तेजी से डाइजेस्ट होती है, जो हेवी फूड्स के साथ मिलकर पेट में एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या पैदा कर सकती है।
खाने के तुरंत बाद नहाने से पाचन बिगड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के बाद कम से कम दो घंटे रुकना चाहिए, फिर उसके बाद ही स्नान करना चाहिए।
खड़े हो कर पानी पीने से किडनी का फिल्टरेशन प्रॉसेस डिस्टर्ब होता है और नसों पर भी दवाब पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद में पानी को हमेशा आराम से बैठकर, घूंट-घूंट भर कर पीने की सलाह दी गई है।
दूध के साथ फल, नमक और मछली 'विरुद्ध आहार' कहे जाते हैं। इन्हें साथ में खाने से स्किन डिसऑर्डर, एलर्जी और गट इंबैलेंस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मॉडर्न साइंस में भी बताया गया है कि ये फूड्स प्रोटीन के एब्जॉरपशन को खराब करते हैं।
अगर आप दुखी मन से, गुस्से में या फोन में लगे हुए खाना खाते हैं, तो आपके पेट की अग्नि (डाइजेस्टिव फायर) धीमी हो जाती है। जिस वजह से खाना ठीक से नहीं पचता और साथ ही कई डाइजेस्टिव इश्यू भी हो सकते हैं।
आयुर्वेद ऋतुओं पर आधारित है, जिसमें हमेशा इस बार पर जोर दिया जाता है कि मौसम बदलने के साथ साथ खानपान, लाइफस्टाइल और नींद में भी बदलाव लाना चाहिए। मॉडर्न साइंस भी इस बात की पुष्टि करती है।