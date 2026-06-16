अनजाने में हो रहीं ये 10 गलतियां, बन सकती हैं परेशानी की वजह, अभी छोड़ें

10 आदतें जो बन सकती हैं परेशानी की वजह

हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ खानपान जिम्मेदार नहीं होता बल्कि आपकी कुछ आदतें भी सेहत को खराब कर सकती हैं। यहां हम उन आदतों के बारे में बता रहे हैं जो सेहत बिगाड़ने का काम करती हैं। इन आदतों के बारे में डॉक्टर एरेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया हैं।