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अनजाने में हो रहीं ये 10 गलतियां, बन सकती हैं परेशानी की वजह, अभी छोड़ें

अनजाने में लोग कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका गलत असर सेहत पर होता है। ऐसे में डॉक्टर ने 10 आदतों के बारे में बताया है जिन्हें आपको आज ही छोड़ देना चाहिए।

Avantika JainJun 16, 2026 10:40 pm IST
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10 आदतें जो बन सकती हैं परेशानी की वजह

हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ खानपान जिम्मेदार नहीं होता बल्कि आपकी कुछ आदतें भी सेहत को खराब कर सकती हैं। यहां हम उन आदतों के बारे में बता रहे हैं जो सेहत बिगाड़ने का काम करती हैं। इन आदतों के बारे में डॉक्टर एरेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया हैं।

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पेशाब रोककर रखना

जो पेशाब बहुत देर तक आपके ब्लैडर में जमा रहता है, वह बैक्टीरिया के पनपने की जगह बन जाता है। इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ब्लैडर से जुड़ी दूसरी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

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मुंह खोलकर सोना

मुंह से सांस लेने से नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है, मुंह सूख सकता है और खर्राटे आ सकते हैं। लगातार खर्राटे आना हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा होता है।

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गलत पोस्चर में बहुत देर तक बैठना

घंटों तक झुककर बैठने से आपकी पीठ और गर्दन पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द, अकड़न और आने वाले समय में लंबे समय तक रहने वाली स्पाइन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

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टॉयलेट पर बहुत देर तक बैठना

बहुत से लोग टॉयलेट में घंटों बिता देते हैं। जबकि बहुत देर तक बैठने से उस हिस्से की नसों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे बवासीर हो सकता है।

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लगातार अपने चेहरे को छूना

हाथों में दिन भर बैक्टीरिया जमा होते रहते हैं और चेहरे को छूने से वे फैलते हैं, जिससे त्वचा में जलन और मुंहासे हो सकते हैं।

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घंटों तक टाइट हेडफ़ोन पहनना

टाइट हेडफोन आपके कानों में गर्मी और पसीना रोककर रखते हैं, जिससे त्वचा में जलन हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है।

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बहुत तेजी से खाना

बहुत तेजी से खाने से आप जरूरत से ज्यादा खा सकते हैं और पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग को यह समझने का समय नहीं मिल पाता कि आपका पेट भर गया है।

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उंगलियों के आस-पास की त्वचा को नोचना

उंगलियों के आस-पास की त्वचा को नोचने से त्वचा में छोटे-छोटे छेद हो सकते हैं जिनसे बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, और कभी-कभी पैरोनीकिया जैसा इन्फेक्शन हो सकता है।

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बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना

गर्म पानी आपकी त्वचा के सुरक्षात्मक तेल को हटा देता है, जिससे रूखापन, जलन और कभी-कभी खुजली होती है।

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क्यू-टिप्स से कान साफ करना

कान खुद-ब-खुद साफ होते रहते हैं और इसमें जमा वैक्स भी अपने आप बाहर निकल जाता है। हालांकि कुछ लोग क्यू-टिप्स से कान साफ करते हैं जिससे वैक्स नली में और अंदर चली जाती है, जिससे कान के पर्दे में जलन हो सकती है या उसे नुकसान भी पहुंच सकता है।

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