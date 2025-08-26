हाथों पर ये मेहंदी देख हर कोई लगाएगा नजर, सेव कर लें ये 10 एवरग्रीन हिना डिजाइन

मेहंदी की उतारनी पड़ेगी नजर

मेहंदी लगाने की कोई खास वजह नहीं बस मन बहाना खोजता है। अगर आपको भी मेहंदी से सजे हाथ अच्छे लगते हैं तो जाहिर सी बात हैं कि सुंदर डिजाइनों की खोज जारी रहती है। यहां ऐसे ही ट्रडिशनल देसी हिना डिजाइन्स हैं जिन्हें आप अपने पास सेव रख सकते हैं और जब मन करे लगा सकते हैं।