10 classy mehndi artist style henna designs for teej tyohar everyday use mor hathi shagun हाथों पर ये मेहंदी देख हर कोई लगाएगा नजर, सेव कर लें ये 10 एवरग्रीन हिना डिजाइन
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलहाथों पर ये मेहंदी देख हर कोई लगाएगा नजर, सेव कर लें ये 10 एवरग्रीन हिना डिजाइन

हाथों पर ये मेहंदी देख हर कोई लगाएगा नजर, सेव कर लें ये 10 एवरग्रीन हिना डिजाइन

मेहंदी आर्टिस्ट जैसी सुंदर डिजाइन लगाने का मन है तो यहां 10 क्लासी हिना डिजाइन्स हैं। ये पारंपरिक मेहंदी फ्रंट और बैक दोनों तरफ लग सकती हैं। इन्हें आप तीज-त्योहार, शादी या बिना किसी ओकेजन के भी लगा सकते हैं।

Kajal SharmaTue, 26 Aug 2025 04:57 PM
1/11

मेहंदी की उतारनी पड़ेगी नजर

मेहंदी लगाने की कोई खास वजह नहीं बस मन बहाना खोजता है। अगर आपको भी मेहंदी से सजे हाथ अच्छे लगते हैं तो जाहिर सी बात हैं कि सुंदर डिजाइनों की खोज जारी रहती है। यहां ऐसे ही ट्रडिशनल देसी हिना डिजाइन्स हैं जिन्हें आप अपने पास सेव रख सकते हैं और जब मन करे लगा सकते हैं।

2/11

हाथियों का शुभ शगुन

कलाई पर हाथियों का जोड़ा और सुंदर क्यूट हाथियों वाली मेहंदी बहुत प्यारी लगती है। भारतीय हिंदू घरों में इसे शुभ भी माना जाता है। बैक हैंड पर यह मिनिमल डिजाइन बहुत प्यारी लगती है।

3/11

सिंपल और आसान मेहंदी

डिजाइनर मेहंदी लगाने का मन है और समय कम है तो यह मेहंदी आसान है। इसमें तिरछी बेल है और दो उंगलियों पर मेहंदी लगी है।

4/11

मोरपंख वाली मेहंदी

मेहंदी में मोर वाले डिजाइन काफी पसंद किए जाते हैं। इस मेहंदी का हाइलाइट एक उंगली पर बना मोर का पंख है।

5/11

3डी फूलों वाली मेहंदी

फूल-पत्ती और बेल वाली इस मेहंदी की खास बात है इसके फूलों की आउटलाइन। इसमें कुछ हिस्सा डार्क और मोटा करके 3डी जैसा लुक दिया गया है। इसे आप किसी भी मौके पर लगा सकती हैं।

6/11

मोर और जूलरी वाली मेहंदी

इस मेहंदी में दो उंगलियों पर सुंदर मोर और दो पर जूलरी वाली डिजाइन बनाई गई है। अगर आपकी उंगलियां लंबी हैं तो आपके लिए बेस्ट है।

7/11

फूलों की बेल

अगर आप बिगिनर हैं तो ये मेहंदी ट्राई करें। इसमें कठिन पैटर्न नहीं हैं बल्कि आसान से फूल और बेल हैं। यह जल्दी लगने के साथ आसान भी है।

8/11

डिजाइनर मेहंदी

डिजाइनर दिखने वाली यह मेहंदी टैटू लुक देती है। ये बैक हैंड पर ज्यादा सुंदर दिखती है।

9/11

लोटस वाली मेहंदी

कमल के फूल वाली यह मेहंदी यूनीक डिजाइन है। इसमें मंडाला आर्ट को ट्रडिशन से मिक्स करके सुंदर पैटर्न बनाया गया है।

10/11

मंडाला मेहंदी

मंडाला मेहंदी का यह एक और पैटर्न है। इसे भी फ्रंट और बैक दोनों तरफ लगाया जा सकता है।

11/11

जूलरी डिजाइन

बैक हैंड की इस मेहंदी में ब्रेसलेट स्टाइल बनाया गया है। यह जूलरी स्टाइल डिजाइन औऱ ट्रडिशनल मेहंदी की मिक्स है। All Image Credit Rk Mehndi Artist Instagram

Mehndi Design