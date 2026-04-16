30 की उम्र से पहले जरूर घूम लें ये 10 खूबसूरत जगह, लाइफटाइम याद रहेगी ट्रिप

30 की उम्र से पहले आप शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा फिट होते हैं। घंटों ट्रेन में बैठने से लेकर ट्रैकिंग तक, आपका शरीर सब झेल लेता है। ये एक ऐसी उम्र होती है जब आप खुद को रीसेट कर सकते हैं। ये दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का सबसे अच्छा समय होता है। यहां कुछ जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां आपको 30 की उम्र से पहले जरूर घूमने जाना चाहिए।
30 की उम्र से पहले लेह-लद्दाख जाना एक लाइफ-चेंजिंग एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। लद्दाख की ऊंचाई और कम ऑक्सीजन का सामना करने के लिए जिस स्टैमिना की ज़रूरत होती है, वह 20s में सबसे बेहतर होता है।
स्पिति वैली को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। 30 की उम्र से पहले यहां जाएं। करियर की भागदौड़ शुरू होने से पहले, दुनिया से कटकर खुद से जुड़ने का यह सबसे सही समय और जगह है।
ट्रैकिंग पसंद लोगों के लिए यहां कई चुनौतीपूर्ण ट्रेक। ऐसे में 30 से पहले आपकी शारीरिक एनर्जी इन रास्तों को आसानी से पूरा करने में मदद कर सकती है।
दार्जिलिंग की खड़ी ढलानों और चाय बागानों के बीच मीलों पैदल चलने के लिए जो स्टैमिना चाहिए, वह इस उम्र में सबसे अच्छा होता है। सोलो ट्रिप करने के लिए ये जगह अच्छी है।
यहां की माधुरी झील और दूधिया झरने अभी भी भीड़ भाड़ से काफी दूर हैं। 30 से पहले ऐसी खूबसूरती देखना आपके नजरिए को बदल देता है। मधुरी झील को को संगेत्सर त्सो भी कहा जाता है।
सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग सीखने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। 30 से पहले इन एक्टिविटीज को सीखना और इनमें महारत हासिल करना शारीरिक रूप से आसान होता है।
चेरापुंजी दुनिया की उन गिनी-चुनी जगहों में से है जहां आप प्रकृति के सुंदर नजारों को देख सकते हैं।
मेघालय में बैम्बू ट्रेक और गहरी गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए जबरदस्त लचीलेपन और फुर्ती की जरूरत होती है, जो यंग एज में चरम पर होती है।
30 की उम्र से पहले मझौली या इसके आसपास के इलाकों को देखने जाएं। यहां गांव की लाइफस्टाइल और लोक कलाएं आपको भारत की असली जड़ों से जोड़ती हैं।
पहाड़ों की चोटी पर टेंट में रात बिताना और खुले आसमान के नीचे तारों को देखना, लग्जरी होटलों से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला होता है।