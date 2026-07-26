सदियों पुराने ये 10 नुस्खे रख सकते हैं आपको लंबे समय तक जवान और फिट

उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है। हालांकि, भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, असंतुलित खान-पान और ज्यादा मानसिक तनाव ने कम उम्र में ही लोगों को बुढ़ापे का शिकार बना दिया है। ऐसे में अगर आप लंबे समय तक जवान और फिट रहना चाहते हैं तो यहां सदियों पुराने 10 नुस्खे बता रहे हैं।
हर सुबह ऑयल पुलिंग करने से मुंह के बैक्टीरिया को साफ करने में मदद मिलती है और इससे सूजन कम होती है। बेहतर गट और साफ स्किन के लिए ये बेस्ट है।
इस प्रक्रिया में नाक में तेल डाला जाता है। ये नाक के रास्ते को चिकना रखता है, दिमाग की सेहत और ऑक्सीजन के बहाव में मदद करता है। तेज दिमाग और चमकता हुआ चेहरा पाने में ये प्रक्रिया मददगार साबित हो सकती है।
इस प्रक्रिया में नहाने से पहले गर्म तेल से मालिश की जाती है। इस प्रोसेस में ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फैटिक ड्रेनेज को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और ये कोलेजन को सपोर्ट करता है।
शरीर की प्राकृतिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम के अनुसार खाना फायदेमंद होता है। जल्दी रात का खाना और देर रात कुछ न खाने से मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है।
अश्वगंधा, आंवला, गिलोय जैसी चीजों को खाना शुरू करें। ये कोर्टिसोल कम करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं।
अपने रूटीन में सुबह की धूप को शामिल करें। धूप से विटामिन डी मिलता है और सर्केडियन रिसेट करने, हार्मोनल संतुलन बनाने और युवा एनर्जी बनाने में मदद मिलती है।
प्राणायाम में सांस लेने की क्रिया होती है। इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और एजिंग साइन कम होते हैं।
योगा करने से सिर्फ लचीलापन ही नहीं बढ़ता बल्कि यह ब्लड सर्कुलेशन, पोस्चर और लिम्फैटिक डिटॉक्स को बेहतर बनाता है। रोजाना योग करने से चेहरे पर साफ चमक आती है।
साफ सुथरा, फ्रेश और प्राकृतिक खाना जैसे ताजे फल, नट्स, बीज, जड़ी-बूटियां सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो अंदर से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से लड़ते हैं।
ज्यादातर लोग रात में देर रात तक फोन चलाते हैं जबकि एजिंग को धीमा करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स फायदेमंद साबित हो सकता है। रोजाना जल्दी सोने से गहरी नींद में मदद मिलती है। ये शरीर की असली मरम्मत का समय होता है, जिसमें कोलाजन, हार्मोन, सब कुछ इसी दौरान ठीक से रिस्टोर होता है।