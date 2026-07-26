सदियों पुराने ये 10 नुस्खे रख सकते हैं आपको लंबे समय तक जवान और फिट

रोजाना जल्दी सोना

ज्यादातर लोग रात में देर रात तक फोन चलाते हैं जबकि एजिंग को धीमा करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स फायदेमंद साबित हो सकता है। रोजाना जल्दी सोने से गहरी नींद में मदद मिलती है। ये शरीर की असली मरम्मत का समय होता है, जिसमें कोलाजन, हार्मोन, सब कुछ इसी दौरान ठीक से रिस्टोर होता है।